Le fonds suédois Alecta se fait peur avec ses actifs immobiliers

Pas encore. Le fonds de pension suédois Alecta a engagé des avocats pour estimer si un de ses engagements en immobilier était conforme aux règles. Le conseil d’administration du fonds leur a demandé de vérifier le processus d’investissement qui a mené à sa détention de 38% de Heimstaden Bostad AB, un acteur suédois de l’immobilier résidentiel, selon des informations recueillies par Bloomberg après que l’information a été publiée par Dagens Industri.

Le bailleur, un gros acteur en Europe, est en train de regarder s’il lui faut une injection d’argent frais pour maintenir son statut d’émetteur investment grade. Il est en effet fragilisé par la double menace de l’augmentation du coût de la dette et de la baisse de valorisation des actifs.

Alecta a déjà subi autour de 2 milliards de dollars de pertes cette année avec ses paris trop risqués sur des banques de niche américaines dont la Silicon Valley Bank et ne voudrait pas non plus se trouver entrainé dans une crise immobilière. Ce sont justement les pertes liées aux banques qui ont déclenché une revue des investissements du fonds de pension.

A lire aussi:

Son portefeuille immobilier avait déjà pesé négativement sur ses résultats du premier semestre publiés en juillet. Le fonds avait passé en avril une dépréciation de 3 milliards de couronnes suédoises (252 millions d’euros) en avril 2023 de sa participation dans Heimstaden Bostad. Le niveau élevé de détention du capital du bailleur par Alecta a également fait l’objet de questions de la part du régulateur financier suédois.

Alecta a fait savoir que les conclusions de la revue juridique de cet investissement ne seront pas rendues publiques.