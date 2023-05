Le Fonds stratégique des transitions signe son premier investissement

La famille «Fonds stratégique» s’agrandit et engage même sa mue en plateforme d’investissement de long terme. Isalt, qui gère déjà le Fonds stratégique de participations (FSP) pour le compte de sept assureurs, a étendu sa gamme avec le Fonds stratégique des Transitions (FST), désormais doté de 130 millions d’euros. Le fonds est abondé par la Caisse des dépôts (actionnaire à 39% d’Isalt) et le FSP comme investisseurs de référence, ainsi par que les groupes assurantiels CCR et Covéa. Il poursuit sa levée auprès de compagnies d’assurances, de caisses de retraite et de family offices avec l’objectif de réunir un total de 500 millions d’euros.

Le FSP, qui investissait habituellement dans de grandes entreprises françaises cotées en tant qu’investisseur minoritaire de long terme, a créé un compartiment pour canaliser l’investissement des assureurs dans le FST.

«Il y a une continuité entre le FSP et le FST, qui développent une stratégie relativement identique, mais avec des entreprises de taille différente, expliquent Patricia Salomon et Nicolas Dubourg, respectivement directrice générale et président d’Isalt. Le FST intervient lui aussi en tant qu’actionnaire minoritaire actif dans la gouvernance des cibles, qui sont des petites et moyennes entreprises françaises, industrielles et innovantes. »

Premier investissement

Le FST intervient avec des tickets de 10 à 50 millions d’euros par entreprise, avec la volonté de les accompagner 5 à 8 ans en fonction de leur projet industriel. Le fonds est «cross-over», c’est-à-dire qu’il peut investir dans des entreprises cotées ou non, les soutenir dans une introduction en Bourse et après. Environ un tiers du fonds devrait se consacrer aux entreprises cotées. Il vise un rendement à deux chiffres sur l’ensemble du portefeuille.

Isalt a choisi de concentrer les efforts du fonds sur les sociétés de production et distribution d’énergies alternatives, les acteurs de l’industrie décarbonée, ceux de la qualité de vie -santé, alimentation et agriculture responsable - ainsi que sur les entreprises porteuses d’innovation technologique dans les composants critiques, l’automatisation de la production, la sécurité et les services digitaux. En fonction de la cible, le fonds peut participer à un tour de levée de fonds, à du capital développement ou du buyout, mais avec la volonté d’apporter de l’argent frais, sans simplement reprendre la participation d’un investisseur cédant.

Le premier investissement touche à plusieurs des thématiques du véhicule : le fonds participe à la série D de 50 millions d’euros de la medtech Tissium aux côtés de fonds de capital investissement comme Cathay ou Sofinnova. La société développe depuis 10 ans des solutions de reconstruction de tissus à base de polymères, des sortes de colles chirurgicales. Sa levée doit notamment lui permettre d’augmenter la capacité de production de son site industriel nordiste.

Transition

Le fonds décline par ailleurs la notion de transition dans la relation avec les entreprises. L’investisseur entend aider à positionner les transitions dans les modèles d’affaires des entreprises. Pour cela, il valide les priorités extra-financières avec les entreprises et leur applique un « scoring de transition ». Le véhicule perçoit, outre une classique commission de gestion, une commission variable assise sur les critères de transition.