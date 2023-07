Le fonds souverain singapourien GIC réalise une performance réelle de 4,6% sur 20 ans

GIC, l’un des trois gestionnaires d’actifs des réserves de l’Etat de Singapour aux côtés de Temasek et de la banque centrale MAS, réalise une performance annuelle nominale de 6,9% à fin mars sur 20 ans, et une performance annualisée réelle de 4,6% sur la même période, en dollars singapouriens. Le fonds et son portefeuille évalué à 700 milliards de dollars US (non communiqué par GIC), gère les réserves de change de Singapour. Sur une période de 5 ans, le fonds affiche une performance de 3,7% en nominal et dollars singapouriens. Les performances annuelles ne sont pas communiquées.

« Pour défendre sa résilience, GIC a accru sa liquidité et s’est concentré sur des investissements offrant des rendements stables de long terme, dont l’immobilier et les infrastructures pour protéger le portefeuille de l’inflation », indique le fonds d’investissement détenu par l’Etat. Son équipe dédiée aux infrastructures depuis 2005, a pu investir en 2022, dans le réseau de la fibre aux Etats-Unis à travers Searchlight Fiber Alliance. GIC détient également une participation minoritaire depuis 2018 dans l’espagnol Cellnex, spécialiste des pylônes de télécommunication, ou encore depuis 2021 une participation de 30% dans le groupe tchèque Cetin, spécialiste des antennes mobiles. GIC est également présent dans Agea, distributeur privé d’eau au Brésil.

A fin mars, Temasek disposait d’un portefeuille de 264 milliards d’euros réalisant une performance de -5% sur un an.

