Le fonds souverain du Nigéria se lance dans une coentreprise de décarbonation

L’initiative s’inscrit dans une transition énergétique équitable en Afrique. La Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA), le fonds souverain nigérian, annonce dans un communiqué avoir signé un accord avec le courtier et distributeur énergétique Vitol pour une coentreprise. Baptisée Carbon Vista, cette dernière a pour but de financer des projets d’évitement d’émissions ou de capture de carbone.

Un financement initial de 50 millions de dollars (45,9 millions d’euros) a été décidé, avec le projet de le compléter en attirant de nouveaux investisseurs à mesure que le flux de projets se développe. La coentreprise va débuter son activité au Nigéria en s’associant avec des entreprises qui ont de l’expérience en décarbonation pour financer des projets dans les secteurs des infrastructures, de l’agriculture et de l’énergie.

L’initiative visera à mobiliser des capitaux auprès de partenaires financiers pour le marché volontaire du carbone afin de soutenir l’effort du gouvernement nigérian en faveur d’une transition énergétique équitable en Afrique.

«Nous sommes ravis d’ouvrir ce nouveau chemin pour atteindre les cibles de neutralité carbone du Nigéria», a déclaré Aminu Umar-Sadiq, directeur général de la NSIA.

Le programme entend contribuer à créer des crédits carbone qui pourront ensuite être échangés sur le nouveau marché africain lancé lors de la COP27, l’African Carbon Market Intiative (ACMI). Les partenaires expliquent que l’effacement partiel des émissions par les crédits carbone jouera un rôle clé en parallèle de la transition énergétique pour atteindre les objectifs de l’Accord du Paris sur le climat.

A lire aussi:

Lutter contre la déforestation

Le premier investissement financera un programme d’efficience énergétique dans les foyers pour rendre plus efficaces les systèmes de cuisson propres et les appareils de filtration d’eau. Les partenaires rappellent qu’environ un milliard de personnes en Afrique subsaharienne utilisent du bois ou du charbon pour cuisiner et purifier l’eau, ce qui représente une des principales causes de la déforestation et de la dégradation de la forêt. Ces phénomènes représentent près de 4 millions d’hectares annuels.

Le fonds souverain NSIA a été lancé avec les revenus pétroliers du pays. Il disposait à la fin de 2022 de 1.020 milliards de nairas (2 milliards d’euros, +10,5% sur un an, selon son rapport annuel) d’actifs sous gestion. Il comprend le Nigeria Infrastructure Fund, le Future Generations Fund et le Stabilization Fund.

A lire aussi: