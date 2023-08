Le fonds souverain australien finit son exercice en dessous de sa cible de rendement

La valeur de son portefeuille dépasse les 200 milliards de dollars australiens, sans remise au pot. Pourtant, les résultats annuels du Future Fund australien restent en dessous des attentes. Le fonds souverain se trouve valorisé 206,1 milliards de dollars australiens (122,5 milliards d’euros) à la fin de son exercice intervenu le 30 juin 2023, sans aucune contribution du gouvernement depuis la dotation initiale de 60,5 milliards de dollars en 2006. Pour l’année écoulée, le fonds présente un rendement annuel de 6%, alors que son objectif était fixé à 10% annuels.

«Sur les 10 dernières années, le Future Fund a fourni un rendement annuel moyen de 8,8% contre un cible de 6,9%», rassure son dirigeant, Peter Costello, qui préside le conseil du fonds, dans un communiqué. Pour lui, le rendement de l’année passée reflète la large diversification du portefeuille à travers les marchés internationaux et les actifs privés.

Le directeur général, Raphael Arndt, estime pour sa part que «les marchés ont sous-évalué l’impact du risque économique et géopolitique significatif que nous avions anticipé». Les risques en question concernent le ralentissement économique en Chine et la croissance de l’inflation. Cette perception justifie, selon les dirigeants, un positionnement assez conservateur, qui pourrait expliquer que les deux plus grands fonds de pension australiens, Australian Super et Australian Retirement Trust, aient publié des performances supérieures aux siennes, de respectivement 8,2% et 10% annuels.

Allocation en mouvement

Le fonds a limité son allocation aux marchés développés et a favorisé sa trésorerie lors des trois mois précédant la fin de son exercice. Son niveau de trésorerie reste ainsi plus élevé que celui d’autres fonds de pension australiens de taille similaire. Peter Costello a indiqué lors d’une conférence de presse que le fonds a poursuivi sa stratégie de limitation des investissements en actions pour privilégier les actifs indexés sur l’inflation comme l’or, les infrastructures ou les obligations indexées.

«Nous avons effectué des changements significatifs dans notre portefeuille au cours des deux dernières années et cela signifie que nos actifs et nos rendements vont se différencier de plus en plus de ceux d’autres détenteurs d’actifs», a indiqué Raphael Arndt.

Le Future Fund a été créé en 2006 pour couvrir les engagements croissants de retraite des fonctionnaires.