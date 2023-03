Le Fonds européen pour la souveraineté numérique enfin lancé

Cinq États membres de l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont officialisé le 13 février 2023 la création de l’European Tech Champions Initiative (ETCI), un fonds de fonds qui canalisera le capital de croissance vers des entreprises européennes prometteuses. Lors d’un entretien accordé à L’Agefi, Alain Godard, PDG de ce Fonds européen pour la souveraineté numérique, en avait dévoilé les contours. Le fonds a aujourd’hui obtenu des engagements de l’Espagne (pour 1 milliard d’euros), de l’Allemagne (1 milliard d’euros), de la France (1 milliard d’euros), de l’Italie (150 millions d’euros) et de la Belgique (100 millions d’euros) lors de la période initiale de souscription. Au total, 22 pays devraient participer. Le groupe BEI a déployé 500 millions d’euros supplémentaires, portant ainsi le total général à 3,75 milliards d’euros à ce stade. La taille du fonds devrait encore augmenter avec les engagements futurs pour atteindre 10 milliards d’euros. Il investira des tickets pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de millions d’euros en equity dans le but de faire émerger 15 à 20 véhicules investissant dans le growth, c’est-à-dire le financement des start-up les plus matures. Piloté par le FEI, il s’adresse à tous les secteurs technologiques avec en priorité la deep tech, l'énergie, la santé, l’environnement et l’espace. Les investisseurs privés et institutionnels seront invités à investir dans la phase 2 dans les véhicules éligibles, en complément du FEI, puisqu’il s’agit du initiative public-privé. Les particuliers pourraient aussi s’y voir conviés plus tard.