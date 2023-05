Le fonds de pension de l’Etat de New-York a obtenu des avancées de quatre entreprises sur le climat

Il y va à coup de résolutions d’actionnaire. Le fonds de pension de l’Etat de New York poursuit son œuvre au service du climat en faisant pression sur les entreprises de son portefeuille. Il vient d’annoncer avoir obtenu un accord sur la mesure et la fixation d’objectifs de réduction des émissions de carbone de quatre nouvelles entreprises américaines : le groupe de climatisation, ventilation et chauffage Carrier Global, le fabricant de pizzas Papa John’s International, le producteur d’aluminium Century et le fonds immobilier Spirit Reality.

«De plus en plus d’entreprises comprennent que réduire leurs émissions de carbone et appréhender les risques posés par le changement climatique peut les aider à avoir du succès à long terme et profiter à leurs investisseurs», a déclaré dans un communiqué Thomas DiNapoli, le Contrôleur financier de l’Etat.

Les entreprises concernées publieront régulièrement des informations sur leurs émissions et l’avancement vers leurs buts de réduction. En échange de leur accord sur ce point, le fonds de pension a retiré les résolutions d’actionnaire déposées en vue de leurs assemblées générales respectives.

Fort taux d’accord

L’entreprise agroalimentaire Kraft Heinz a pour sa part accepté de mettre en place une politique de chaîne d’approvisionnement pour éviter la déforestation en réponse à une proposition d’actionnaire du New York State Common Retirement Fund enregistrée conjointement avec le gérant Green Century Capital Management.

En tout, le fonds de pension a enregistré plus de 160 résolutions d’actionnaire en lien avec le changement climatique. Il revendique 85 accords avec des entreprises en portefeuille pour analyser les risques climatiques, poser des objectifs de réduction d’émissions, fixer des buts envers l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique, éviter la déforestation, publier des rapports de durabilité et nommer des administrateurs dotés d’une expertise environnementale.

Les actions d’engagement actionnarial du fonds qui disposait de 242,3 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2022 ont pour but de l’aider à atteindre la neutralité carbone de son portefeuille dès 2040.

