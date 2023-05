Le fonds de pension AP7 gagne en justice contre Kraft Heinz

Il ne faut pas promettre des synergies inconsidérément. Le fonds de pension suédois AP7 annonce le règlement d’une action de groupe en justice contre le conglomérat agroalimentaire américain Kraft Heinz. Les plaignants recevront un dédommagement collectif de 450 millions de dollars (419 millions d’euros). L’investisseur est l’un des deux principaux plaignants.

Le fonds reprochait au groupe d’avoir fait savoir qu’il attendait des profits à la suite de la fusion entre Kraft et Heinz en 2015 -orchestrée par le fonds d’investissement brésilien 3G Capital et Berkshire Hathaway- grâce à la mise en place de synergies, alors que c’est l’inverse qui s’est passé. De lourdes mesures de réduction des coûts ont obéré la capacité de la société à réaliser du chiffre d’affaires, ont terni la marque et également réduit la valeur de plusieurs actifs intangibles. L’échec de la mise en place d’économies d’échelle et la nécessité de réinvestir dans les marques ont donc fait baisser les profits du groupe les années qui ont suivi le rapprochement, ce qui a conduit à un déclin significatif de la valeur de son action, affectant donc ses actionnaires.

L’arme du contentieux

«C’est un exemple clair de la façon dont AP7 saisit l’opportunité d’actions de groupe contre les entreprises qui traitent mal leurs actionnaires et affectent négativement le prix de leur action», a commenté Richard Gröttheim, directeur général d’AP7 dans un communiqué. Il ajoute que tous les détenteurs d’actifs n’engagent pas des poursuites contre des entreprises, mais que gagner un cas tel que celui-ci bénéficie à tous les actionnaires.

Le contentieux est l’un des outils d’actionnariat actif utilisé par AP7 et le fonds fait état de procès en cours avec une vingtaine d’entreprises.