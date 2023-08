Le directeur général de Danske Bank prend la présidence de Danica Pension

Danske Bank renforce ses relations avec son fonds de pension Danica Pension qu’elle détient à 100%. La banque a en effet annoncé début août le départ de Beri Behring de la présidence du fonds de pension et son remplacement par Carsten Egeriis, le directeur général de Danske Bank. Le groupe financier prévient que la présidence du fonds de pension danois sera désormais systématiquement attribuée au directeur général de la banque, dans le cadre de sa stratégie «New Forward 2028" rendue publique en mai dernier.

L’objectif de cette mesure vise à faciliter la collaboration entre les deux entités axée sur le client et d’avoir une stratégie plus cohérente en ce sens.

«Danica Pension est un élément stratégique important du groupe Danske Bank, et je me réjouis d’assumer le rôle de président afin que nous puissions poursuivre ensemble le développement stratégique de Danica Pension et créer encore plus d’offres pour nos clients», déclare Carsten Egeriis.

La direction générale de Danica Pension reste par ailleurs attribuée à Søren Lockwood. Le fonds de pension revendique environ 800.000 clients au Danemark et des actifs retraite de 450 milliards de couronnes danoises (DKK - soit environ 60 milliards d’euros).

