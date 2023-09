Le directeur des investissements d’Ontario Teachers’ va quitter le fonds de pension

La transition est lancée. Le fonds de pension des enseignants de l’Ontario, Ontario Teachers’, annonce le prochain départ de son directeur des investissements. Ziad Hindo quittera ses fonctions au 31 décembre 2023 après 23 années passés dans l’organisation, dont les cinq dernières à son poste actuel.

«Ziad a bâti une remarquable équipe d’investissement, diversifié le portefeuille par secteurs et par géographies, et a mené le développement de la stratégique d’investissement qui a procuré de solides rendements à nos membres depuis deux décennies», salue Jo Taylor, directeur général du fonds de pension.

Stephen McLennan, actuellement directeur exécutif en charge de la gestion totale du fonds, a été nommé directeur des investissements par intérim. La nomination est à effet immédiat. Il a rejoint Ontario Teachers’ en 2002 et a depuis occupé des postes à la fois sur les marchés de capitaux publices et les marchés privés. Son rôle dans la gestion totale du fonds consistait à intégrer la construction du portefeuille avec la trésorerie et les capacités de financement.

Stephen et Ziad vont désormais travailler en étroite collaboration pour effectuer une transition sans heurt dans les prochaines semaines, après lesquelles le directeur des investissements sortant deviendra conseiller du directeur général.