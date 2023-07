Le Burkina Faso va se doter d’une nouvelle Caisse des dépôts et d’investissements

On efface tout et on recommence. Le gouvernement du Burkina Faso vient d’adopter un avant-projet de loi portant création de la Caisse de dépôt et d’investissement (CDI-BF), en remplacement de la Caisse de dépôts et de consignations (CDC-BF) dissoute le 16 décembre dernier, indique un communiqué publié à l’issue de la réunion cité par l’Agence Afrique.

Les autorités burkinabè avaient décidé de dissoudre la CDC-BF suite «aux multiples difficultés qui empêchaient cet organisme d’atteindre ses objectifs». La CDC-BF avait été créée en 2017 avec une dotation initiale prévue de 20 milliards de francs CFA (30,5 millions d’euros) alloués par l’Etat. Toutefois, selon le média Le Faso, un rapport publié en 2022 signalait que les partenaires comme la Poste, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires ou la Caisse nationale de sécurité sociale refusaient de lui confier leurs actifs et qu’elle fonctionnait sans commission de surveillance conforme à la loi. Dans ce cadre, une commission avait été mise en place, chargée d’identifier les actions et mesures prioritaires dans la perspective de la mise en place d’une nouvelle caisse de dépôts viable, fruit d’un consensus de toutes les composantes impliquées.

Réserves d’or et participation minières

Les autorités se félicitent des innovations apportées par le projet de loi relatif à la nouvelle structure. En effet, explique le communiqué, la CDI-BF permettra, entre autres, de promouvoir, gérer et protéger l’épargne populaire en facilitant la création ou la mise en place d’instruments financiers alternatifs innovants en complémentarité des outils du secteur financier existant.

Il est également attendu de la nouvelle caisse, de recevoir, acquérir, conserver et gérer l’or acquis par l’Etat et ses démembrements ainsi que les saisies et confiscations d’or sur le territoire national, en vue de constituer les réserves d’or du pays ; de servir de pôles d’expertise en ingénierie financière au service de l’Etat et ses démembrements ; ou encore de prendre des participations dans les sociétés minières et les entreprises présentant un intérêt stratégique pour l’Etat.

Le projet sera soumis à l’appréciation de l’Assemblée législative de Transition. Le pays et dirigé depuis octobre 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré, auteur d’un putsch au Burkina Faso et désigné président de la transition jusqu’à la tenue d’élections en juillet 2024.

A lire aussi: