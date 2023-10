Le Brésil veut retrouver le chemin d’un grand fonds souverain

Le Brésil espère recréer un grand fonds souverain. « Maintenant que le parti des travailleurs (PT) a regagné le pouvoir, nous espérons que la question d’un fonds souverain à l’échelle fédérale va refaire surface », déclarent Fernanda Feil et Leandro Ferreira, co-directeurs du « Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros » (FFSB), dans un entretien avec le conseil spécialisé GlobalSWF.

Le Brésil avait créé un tel fonds en 2008, «Fundo Soberano de Brasil» (FSB), doté de 46 milliards de dollars, grâce à des excédents budgétaires, mais le fonds a été fermé en 2019. Un autre fonds à vocation sociale avait été créé en 2010, grâce aux revenus du pétrole offshore, mais il n’a pas encore été rendu opérationnel. En revanche, le pays compte plusieurs fonds dépendants des grandes villes et Etats riches en hydrocarbures et ressources minières (Niteroi, Marica, Rio de Janeiro, Ilhabla, Vitoria). Ils sont abrités sous l’ombrelle du Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros (FFSB). Les villes de Congonhas et Conceição do Mato Dentro doivent rejoindre prochainement l’organisation.

Le FFSB résulte d’un partenariat entre l’université de Fluminense et Jain Family Institute. Les fonds regroupés dans le FFSB représentent un milliard de dollars d’actifs sous gestion. Les portefeuilles sont investis sur les marchés financiers, en grande partie dans les obligations d’Etat. « Mais, ils cherchent désormais à investir dans les FIP, fundo de investimento em participações, et à soutenir dans le futur des projets sociaux localement », rapportent les co-directeurs du FFSB. « Nous sommes ouverts à des collaborations avec des fonds souverains étrangers pour co-investir dans des projets et sur les marchés brésiliens. Par exemple, Espirito Santo fund (FUNSES) a su attirer des capitaux privé et est bien géré. Nous travaillons aussi avec les banques de développement, la Banque Mondiale et la Banque Interaméricaine de Développement (IADB) et des fonds durables, Climate Fund et l’Amazon Fund », ajoutent-ils.

