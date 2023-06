Laurent Caussat rempile comme président de la caisse de retraite de la RATP

Le régime joue la continuité. Laurent Caussat, inspecteur général des affaires sociales, vient d’être renouvelé dans ses fonctions de président du conseil d’administration de la caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (CRP RATP) le 1er juin 2023. Sa nomination a été entérinée par arrêté du ministre du Travail, du plein emploi et de l’insertion, du ministre de la Santé et de la prévention, du ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et du ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports.

La CRP RATP, instituée en 2005, assure le fonctionnement du régime spécial de retraites dont relèvent les agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie Autonome des Transports Parisiens ainsi que leurs ayants droit.

Le directeur général de la caisse, Christophe Rollin, indiquait lors d’une audition au Sénat en février 2023 que la caisse était déficitaire. Elle est actuellement renflouée par l’Etat à hauteur de 780 millions d’euros par an.