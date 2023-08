L’assureur néerlandais NN améliore sa solidité capitalistique

Le marché salue les publications semestrielles de NN Group. Avec un bond de 10% à 38,04 euros, mardi à Amsterdam, le titre de l’assureur néerlandais sort du lot boursier. Cet engouement récompense notamment sa génération de capital d’exploitation de 14,8% sur un an, à 997 millions d’euros à la fin du premier semestre 2023. Le groupe a en outre affermi sa solvabilité, faisant passer son ratio de 197% à fin décembre 2022 à 201% à la fin juin 2023. En revanche, la baisse du résultat net de 66,3% sur un an – plongeant à 586 millions mi-2023 contre 1,7 milliard d’euros un an plus tôt – ne semble pas avoir d’effet sur les investisseurs.

«Notre position capitalistique reste résiliente, et nous continuons d’être à l’aise avec la grande qualité de notre portefeuille d’investissement», se félicite le directeur général David Knibbe dans un communiqué.

L’activité pensions aux Pays-Bas a été l’un des moteurs de la performance, avec des entrées nettes de 1,3 milliard d’euros sur la période pour les régimes à cotisation définie, contre 0,9 milliard le semestre précédent. Les activités non-vie ont pour leur part bénéficié d’un volume de sinistres favorable grâce à une météo clémente ainsi que du niveau élevé des taux d’intérêt. Les bonnes performances de ces activités ont plus qu’effacé la baisse de génération de capital d’exploitation des activités vie, affectées par des conditions de marché adverses.

Poussée responsable

Le directeur général souligne par ailleurs les avancées en matière d’investissement responsable du groupe. Ce dernier a publié en juillet dernier une mise à jour de son plan d’action climat, déclinant les étapes pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Ainsi, NN a affiné sa politique d’investissement direct sur le secteur du pétrole et du gaz, décidant que tous les nouveaux investissements dans ce domaine seraient réalisés uniquement dans des entreprises en ordre de marche pour s’aligner sur l’Accord de Paris sur le climat. Des cibles intermédiaires de décarbonation ont également été définies pour les portefeuilles de prêts hypothécaires et ceux de souscription d’assurance.

NN a aussi lancé en février 2023 un fonds de 300 millions d’euros pour financer des infrastructures apportant des solutions climatiques avec Rivage Investment. Le fonds cible des installations éoliennes, solaires, hydroélectriques, les batteries et les solutions d’efficacité énergétique. L’assureur estime avoir désormais investi un total de 9 milliards d’euros dans des solutions climatiques.

