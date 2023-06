L’Afer cherche un moteur de performance pour son fonds euro

Le sentiment est positif, mais il reste des marges de progression. L’Association française d’épargne et de retraite (Afer), la première association d’épargnants en France, avec plus de 760.000 adhérents représentant une épargne de 55 milliards d’euros, a fait le point sur sa première année de partenariat avec Abeille Assurance lors de son assemblée générale du 29 juin 2023. L’Afer a en effet transféré son mandat de gestion, auparavant confié à Aviva, à Abeille, à la suite de la reprise d’Aviva France par Aéma.

Gérard Bekerman, le président de l’association, salue «le dialogue constructif instauré, un socle solide pour renforcer notre développement et notre action au service de l’épargne.»

L’Afer pointe des avancées enregistrées lors de ce premier exercice du partenariat. Deux supports en unités de compte ont été créés : le support Afer Actions Environnement, géré par Mandarine Gestion et qui investit à l’international dans les entreprises qui contribuent à la transition énergétique et écologique, et le support Afer Actions Emploi, piloté par Mirova, qui investit dans l’économie et la création d’emplois locaux. La sélection de ces deux gérants s’inscrit dans le cadre d’une diversification des sociétés de gestion partenaires et dans la recherche de la meilleure performance pour chaque support d’investissement.

Muscler le fonds euro

D’autres évolutions sont programmées : la gestion sous mandat des investissements du contrat multisupport, votée l’an passé par les adhérents, sera proposée au dernier trimestre 2023. Les adhérents ont également donné mandat au conseil d’administration pour réfléchir avec Abeille Assurances aux innovations qui permettront de renforcer l’excellence et la qualité du fonds euro.

Annoncée en début d’année, la performance 2022 du fonds euro du contrat multisupport de l’association, à 2,01% nets de frais de gestion et avant prélèvements sociaux et fiscaux, avait déçu par rapport au reste du marché. L’Afer avait dû piocher 94 millions d’euros dans sa provision pour participation au bénéfice (PPB) pour atteindre ce rendement. Son président avait alors admis chercher «une solution nous permettant de redoter à l’avenir la PPB afin de mieux affronter certains aléas et d’assurer une performance de notre fonds en euros».