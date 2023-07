La remontée des taux a raboté les encours des institutionnels français en 2022

La remontée des revenus n’a pas encore d’effet visible. L’étude annuelle de l’Association française des investisseurs institutionnels (Af2i) présente sa photographie de l’année 2022, qui fait ressortir une baisse marquée des encours cumulés de ses membres avec un total de 2.424 milliards d’euros à la fin de l’année passée contre 2.690 milliards fin 2021. Le total comprend 328 milliards d’euros d’unités de compte, un montant en hausse sur un an. Les portefeuilles des membres comprennent en moyenne 66,2% de actifs en obligations et convertibles, soit 3,1 points de pourcentage de moins que l’année précédente.

«Malgré un nombre record de 71 répondants à l’enquête annuelle, nous enregistrons une baisse des actifs totaux sous gestion en 2022 de -12-13%, et de -15% à périmètre constant. Cette baisse s’explique par la dévalorisation des actions de marché mais surtout par celle des actifs obligataires, effet logique de la hausse des taux qui n’a pas pu être compensé par la hausse des revenus qui n’a joué que sur peu de mois. La dévalorisation du stock a prévalu », expliquent Hubert Rodarie et Eric Sidot, respectivement président et délégué général de l’Af2i.

Évolution de la répartition des portefeuilles des investisseurs institutionnels par classe d’actifs en % du total des actifs gérés - Af2i

L’année 2022 a été particulièrement difficile sur les marchés obligataires avec la forte remontée des taux et la fin des politiques monétaires très accommodantes, juge l’association, qui note que la part d’obligations dans les portefeuilles a baissé pour l’ensemble des acteurs. Les achats à bon compte en obligataire n’ont commencé que tard dans l’année et ne se voient pas encore. Toutefois, le baromètre trimestriel qui sonde les membres de l’association fait ressortir depuis plusieurs trimestres des intentions d’investissement en obligataire pour 100% des répondants contre aucune intention d’achat envers les actions.

La part de l’immobilier dans le portefeuille des investisseurs institutionnels français a en revanche augmenté de 1 point de pourcentage en 2022 pour atteindre 6,7 % après avoir connu une baisse les trois années précédentes. Le capital investissement ne montre pas pour sa part de dévalorisation avec un montant total de 36 milliards d’euros dans les portefeuilles contre 33,8 milliards l’année précédente, mais sa proportion a grimpé dans le portefeuille avec la dévalorisation enregistrée par les classes d’actifs liquides. Pour les assureurs et les autres entités réglementés, les investissements restent davantage réalisés en interne pour respectivement 36,6% et 72,8%, alors que les caisses de retraite et institutions de prévoyance délèguent à l’inverse à 70,4% à des gérants externes.

Part de la gestion déléguée à des sociétés externes et à des sociétés filiales selon la famille d’institutionnels en % du nombre de répondants. - Af2i

Enfin, les membres de l’association ont été sondés sur les questions d’investissement responsable. 86% des répondants ont déclaré intégrer des critères d’investissement responsable ou environnementaux, sociaux et de gouvernance en 2022, contre 80% en 2021. Les assureurs sont les plus engagés, avec 94% d’utilisateurs de ces critères.