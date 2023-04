La première ministre italienne avance l’idée d’un fonds souverain italien

La première ministre italienne Giorgia Meloni a évoqué, dans une interview publiée samedi 22 avril dans le quotidien économique Milano Finanza, l’hypothèse de la création d’un fonds souverain local.

« Un fonds souverain national, ouvert aux contributions privées, pourrait être l’instrument adéquat pour relancer les investissements, et acheminer l’énorme épargne disponible en Italie vers des utilisations plus productives, pour le développement technologique et industriel de la nation », a déclaré Giorgia Meloni.

L’Italie peut déjà s’appuyer sur la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), équivalent local de la Caisse des Dépôts qui investit dans des projets d’intérêt national. Giorgia Meloni travaille également à l’augmentation de la part de ménages italiens investis en dette gouvernementale mais a exclu l’hypothèse d’une réduction d’impôt pour les investisseurs en obligations souveraines italiennes.