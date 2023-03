La Mondiale renouvelle sa présidence

Le renouvellement de la gouvernance se poursuit dans le groupe AG2R La Mondiale. Le conseil d’administration de La Mondiale, réuni le 9 mars 2023, a élu Isabelle Simelière présidente et Philippe Lamblin vice-président, à l’issue du processus de succession engagé fin décembre 2022 après la démission d’André Renaudin.

Isabelle Simelière, 63 ans, est présidente de Vous Consulting, société de conseil en stratégie et transformation digitale. Elle a exercé des fonctions de dirigeante au sein du groupe Crédit Agricole durant plus de 20 ans, tant au niveau des caisses régionales que de Crédit Agricole SA et de ses filiales. Isabelle Simelière a également été membre du comité exécutif de la banque LCL, en charge de la stratégie, de la transformation digitale et du pilotage du réseau commercial.

Elle est administratrice de La Mondiale depuis juin 2018 dont elle assure la présidence du comité stratégique. Elle siège également aux conseils d’administration de SGAM AG2R La Mondiale, de La Mondiale Retraite Supplémentaire, d’Aegide Domitys et de la Fondation AG2R La Mondiale pour la Vitalité artistique.

A lire aussi:

Philippe Lamblin, 68 ans, est notamment président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne des Hauts de France, président de la Société locale d’épargne Flandre Métropoles et président de la Ligue d’athlétisme des Hauts-de-France. Il est par ailleurs administrateur d’Oney Bank, filiale de BPCE.

Il a exercé des fonctions de directeur des ressources humaines et de la communication au sein de groupes agroalimentaires internationaux pendant plus de 30 ans. Aujourd’hui, il est délégué aux emplois auprès du ministère du Travail.

Administrateur d’AG2R La Mondiale depuis 2005, il est également président du comité des rémunérations et des nominations de La Mondiale, vice-président de SGAM AG2R La Mondiale, membre du conseil d’administration de l’association sommitale AG2R La Mondiale et du conseil de surveillance d’Aegide Domitys.

A lire aussi: