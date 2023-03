La fondation Gates acquiert une participation dans Heineken Holding

Le milliardaire cofondateur de Microsoft a trouvé un nouveau terrain d’investissement. Bill Gates a acquis une participation de 3,76% dans Heineken Holding NV, la holding qui détient le brasseur néerlandais Heineken, selon un document réglementaire néerlandais cité par Reuters. Les actions ont été achetées le 17 février auprès du groupe mexicain Femsa, peut-on lire dans ce document. Selon un autre document réglementaire, également daté du 17 février, Femsaa vendu la totalité des 18 millions de titres qu’il détenait dans Heineken Holding. Bill Gates a acheté 6,5 millions d’actions à titre personnel et 4,18 millions d’actions à travers un véhicule de la Fondation Bill et Melinda Gates pour un montant total de 883 millions d’euros au cours boursier actuel, ce qui a déclenché une obligation de divulgation en vertu des règles du marché boursier néerlandais. Bill Gates a créé, depuis son départ de Microsoft,la Fondation Bill et Melinda Gates, une oeuvrecaritative. Elle emploie près de 1.800 personnes et a dépensé environ 80 milliards de dollars depuis 2000.