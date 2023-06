La Cour des comptes s’interroge sur les relations entre Bpifrance, Abu Dhabi et d’autres fonds souverains

La Cour des comptes décerne un satisfecit général aux activités de financement et d’investissement de Bpifrance dans un récent rapport issu d’un contrôle mené en 2022. Si la banque a globalement bien réussi ses missions depuis ses dix ans de création, certaines activités interrogent la Cour des comptes, dont les relations nouées avec des fonds souverains émirati, qatari, saoudien, kazakh ou malaisien, qui représentent aujourd’hui plus de 800 millions d’euros d’actifs en portefeuille chez Bpifrance, hors le fonds LAC 1.

Pour la Cour, Bpifrance s’écarte de sa mission initiale et cela appelle à la vigilance. «Conçus comme des instruments de diplomatie et de coopération économique, ils (ces partenariats, ndlr) attirent des partenaires étrangers en quête de cibles ayant un fort potentiel de rendement, avec une action qui va au-delà du non-côté et qui concerne parfois des secteurs ne faisant pas l’objet de l’intervention de Bpifrance », s’inquiètent les rapporteurs.

Mubadala, un partenaire privilégié

Mubadala, le fonds souverain des Emirats arabes unis, dispose d’une place de premier choix. La France a pu renouveler ses accords de coopération avec les Emirats, à l’occasion du déplacement d’Emmanuel Macron dans le pays en décembre 2021. Le nouvel accord agrée en octobre 2022 prévoit que Mubadala co-investisse 4 milliards d’euros, à parts égales avec Bpifrance, dans l’économie française au cours des dix prochaines années. Les relations entre Bpifrance et Mubadala remontent à 2014. Depuis, le fonds d’Abu Dhabi a déjà co-investi 1,3 milliard d’euros dans les entreprises françaises aux côtés de Bpifrance, à parts égales. « Le fonds émirati Mubadala intervient fréquemment sur des opérations en secondaire (LBO), dans lesquelles Bpifrance doit conserver une action seulement marginale », met en garde le rapport. Ce partenariat implique également que Bpifrance investisse, par réciprocité, dans les Emirats. Cela a été le cas dans le fonds Ardian Buyout fund VII, fonds de LBO qui investit à l’étranger.

En 2020, le fonds souverain a aussi apporté un milliard d’euros dans le fonds LAC 1, le fonds stratégique qui vise à stabiliser l’actionnariat de grandes entreprises françaises (capitalisation boursière de plus de 500 millions d’euros). Alors que le contrôle direct des investissements étrangers reste un sujet sensible, la présence d’un grand investisseur étatique étranger dans un fonds censé protéger les entreprises nationales semble poser moins de problème. Mubadala pèse 23% des encours du fonds LAC 1. Les institutionnels français (pour un montant moyen de 65 millions d’euros), les grandes entreprises et family offices ont souscrit 27% des parts. Bpifrance a consacré 1,1 milliard d’euros. Le reste, soit 1 milliard d’euros, est constitué de dette long terme, non tirée à fin 2021.

Pour la Cour des comptes, la présence de Mubadala dans le fonds pose une question stratégique, d’autant que Mubadala profite d’un traitement de faveur. « D’une part, le fonds LAC1 n’a pu être constitué que par l’apport d’un fonds souverain étranger non européen alors que son objet est la défense d’entreprises stratégiques françaises. D’autre part, le poids du fonds Mubadala a conduit à lui consentir des avantages économiques et un positionnement privilégié dans la gouvernance (management fees réduits, carried interest, participation à un Special Advisory Board, autorisation de tout investissement supérieur à 800 millions d’euros », indique la Cour des comptes.

Par ailleurs, les Sages craignent que ce nouveau véhicule éloigne la banque de son cœur de métier et qu’elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour servir cet objectif. « Le montant de la capitalisation boursière des seules entreprises du CAC 40 s’élève à plus de 2.000 milliards d’euros », rappellent les auteurs du rapport. En outre, la création du fonds a exigé un versement en cash de Bpifrance et a privé d’autres fonds d’une partie de sa trésorerie. Le projet d’une seconde collecte de fonds pour atteindre les 10 milliards d’euros a d’ailleurs été abandonné.

Question stratégique

Bpifrance est également lié à d’autres fonds souverains. La Cour cite celui du Qatar, QIA. Les deux acteurs ont établi un programme d’investissement conjoint de 300 millions d’euros, bientôt totalement consommé et qui doit être prochainement renouvelé pour le même montant. Un autre accord avec le fonds souverain du Kazakhstan prévoit de co-investir 50 millions d’euros de part et d’autre. La guerre en Ukraine a gelé les opérations.

Bpifrance a dû aussi « dénoncer » des anciens partenariats avec des fonds chinois qui avaient été conclus avant sa création, par la Caisse des Dépôts. Ils finançaient pour un milliard d’euros des projets immobiliers et d’infrastructures, sans rapport avec les activités de Bpifrance. Un partenariat avec un fonds coréen n’a pas été renouvelé pour des raisons similaires. La banque a aussi mis fin à ses relations avec un fonds russe après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

L’ensemble de ces partenariats questionnent la Cour des comptes. « Ces investissements dans le cadre de partenariats étrangers doivent continuer à faire l’objet d’une grande vigilance, pour éviter des financements excessifs sur des entreprises situées hors de France, ou sur des segments (LBO) ou des secteurs (immobilier) non pertinents. Il convient de s’assurer qu’ils servent bien les intérêts des entreprises françaises concernées », prévient la Cour des comptes. Concernant le fonds LAC 1, la Cour des comptes appelle l’Etat à dresser un bilan de ses activités avant d’envisager d’autres développements.