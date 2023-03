La CDPQ et la CDC font partie des investisseurs intéressés par Coriance

Ce pourrait être une des grosses opérations d’infrastructures non cotées du début d’année en France. Igneo Infrastructure Partners, qui fait partie de First Sentier Investors, a mis en vente sa participation dans Coriance, selon Bloomberg. Parmi les prétendants se trouveraient la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), ainsi qu’un attelage composé de Vauban Infrastructure Partners et de la Caisse des dépôts française. Les gérants spécialisés Macquarie et EQT seraient également sur les rangs.

La société cible pourrait se voir valorisée aux alentours d’1,5 milliard d’euros, selon les sources citées par Bloomberg. Lors de son acquisition par Igneo, qui s’appelait encore First State Investment en 2016, elle valait «plus de 500 millions d’euros», alors que KKR Infrastructure l’avait acquise pour 160 millions d’euros en 2012. L’entreprise créée en 1998 par GDF pour gérer des réseaux géothermique a depuis étendu ses activités à la biomasse, la récupération d’énergie et la cogénération. Elle revendique une production de chaleur réalisée à plus de 65% à partir d’énergies renouvelables ou de récupération. Elle affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires supérieur à 325 millions d’euros pour 7% de parts du marché français.

Au même moment, le réseau de chaleur berlinois de Vattenfall AB est également à vendre, et aurait tapé dans l’œil de grands investisseurs institutionnels comme Canada Pension Plan Investment Board.