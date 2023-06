La CDC lance un fonds pour propulser la cotation des licornes françaises

Elle veut faire paître les licornes à Paris plutôt que sur le Nasdaq. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) lance son nouvel instrument en faveur des entreprises technologiques cotées, CDC Tech Premium. Dotée de 300 millions d’euros, la Sicav investira plus particulièrement au capital des «licornes», ces entreprises technologiques dont la capitalisation financière avoisine un milliard d’euros et qui sont candidates à la cotation en Bourse.

«Nous nouons des relations précoces avec l’écosystème pour faire savoir que nous sommes intéressés par des dossiers en amont de la cotation et ainsi nous positionner comme investisseur pilier», explique à L’Agefi David Serrero, directeur d’investissement de CDC Croissance en charge de la Sicav.

Il précise que le fonds investira en minoritaire avec un biais marqué pour les entreprises technologiques françaises qui ont le potentiel de devenir des championnes mondiales et sera agnostique sur le plan sectoriel, avec toutefois un prisme positif envers les sociétés qui ont déposé des brevets solides. L’investisseur prévoit de constituer un portefeuille de 15 à 20 lignes dans les trois ans avec la capacité de conserver les titres à long terme.

Travail de place pour l’attractivité d’Euronext

L’initiative de la CDC se fait en conjonction avec d’autres efforts pour créer un marché européen dynamique pour les valeurs technologiques et lutter contre la domination du marché américain. L’équipe échange avec les investisseurs français en capital risque, les banques d’affaires et les émetteurs jusqu’à 18 mois avant leur introduction en bourse. Elle dialogue ainsi avec 12 équipes Equity Capital Markets de grandes banques pour faire connaître ses critères de qualité et de prix et discutera aussi avec des investisseurs étrangers actionnaires de licornes européennes.

Le partage de bonnes pratiques a pour ambition de contribuer à un cercle vertueux qui permettra de faire passer un cap aux licornes françaises en leur ouvrant le marché européen. L’initiative Tech Premium s’inscrit notamment dans le cadre du déploiement depuis juin 2022 du segment Euronext Tech Leaders, qui offre une visibilité à une centaine d’entreprises technologiques européennes.

David Serrero se montre confiant sur le flux de dossiers intéressants pour la Sicav avec une trentaine de licornes identifiées en France. Et si le nombre d’introductions en Bourse devrait rester faible en 2023 selon lui, l’année 2024 devrait apporter davantage d’opportunités de déploiement. En attendant, l’équipe est en cours de recrutement de profils de «transaction services», d’analyste financier ou venant de banque d’affaires.

