La Caisse des dépôts tente d’éteindre les critiques sur sa prise de contrôle d’Orpea

Pas moins de deux heures d’échange auront été nécessaires. Sans acrimonie, mais sans complaisance, les membres de la commission des finances de l’Assemblée nationale ont entendu mercredi Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, et Alexandre Holroyd, le président de la Commission de surveillance de l’institution de la rue de Lille.

Cette audition «relative à l’opération de recapitalisation d’Orpéa» est intervenue dans un cadre tendu. Plusieurs actionnaires et créanciers contestent, notamment en justice, l’architecture du plan de sauvetage orchestré par la Caisse des dépôts, mais aussi les éléments de valorisation du groupe de maisons de retraite, avec, in fine, une contestation de sa légitimité et son intérêt à agir. Des reproches dont les interrogations de plusieurs membres de la commission des finances, présidé par Eric Coquerel, se sont fait écho, mais que les deux dirigeants se sont employés à écarter.

A lire aussi:

« Pas un euro pour les créanciers et les actionnaires »

« L’opération Orpea s’inscrit dans le cadre des activités concurrentielles du groupe Caisse des dépôts, c’est-à-dire avec ses fonds propres, sans aucun lien avec l’épargne des Français », précise Alexandre Holroyd pour lequel « s’il existe toujours un risque à faire, concernant un investissement, il existe aussi un risque à ne pas faire », en référence au poids d’Orpéa en France sur son secteur d’activité, avec 32.000 lits, répartis dans 350 établissements - dont 232 Ehpad - et 28.000 employés.

L’augmentation de capital de 1,35 milliard d’euros, dont les conditions suscitent l’ire de créanciers et d’actionnaires minoritaires « va se faire exclusivement au profit de la société et de son soutien. Pas un euro de ces fonds n’ira pour dédommager des actionnaires ou des créanciers. Pas un euro», assène Eric Lombard. Pour Alexandre Holroyd, il est nécessaire que la majorité du capital d’Orpéa, soit « 50,2 % », appartienne bien au futur collectif d’actionnaires, composé de la Caisse des dépôts avec le soutien de ses alliés assureurs – CNP Assurances, MACSF et Maif. «C’est primordial, essentiel, non négociable».

« Une opération inhabituelle »

En renouant avec la gestion de maison de retraites, une activité dont elle était sortie il y a une vingtaine d’années, la Caisse des dépôts réalise-t-elle une « opération inhabituelle » ? « Elle l’est. Mais elle reflète le fait que la Caisse des dépôts est elle-même un groupe inhabituel », affirme Alexandre Holroyd ». « L’opération est inhabituelle ? J’espère à tous égards », renchérit Eric Lombard qui rappelle « l’utilité de la Caisse des dépôts de pouvoir intervenir quand il y a des opérations inhabituelles », en faisant notamment référence à l’entrée à hauteur de 25 % dans le capital du nouveau Suez lors de la pacification du conflit Veolia-Suez.

Face aux reproches d’opportunisme et de dureté face aux investisseurs les plus récents dans Orpea, alimentés dans les expertises divergentes de la valeur d’Orpéa, le directeur général de la Caisse des dépôts balaye les accusations : «sommes-nous un Hedge Fund ? Non, mais nous prenons un risque raisonnable. A ma connaissance, il n’y a pas d’autres solutions », poursuit-t-il, soulignant que «la valeur de la société [Orpea] est aujourd’hui négative».

Forte réaction boursière

Ce grand oral n’a pas manqué de faire réagir le titre Orpea. L’action qui avait touché le 13 juin un nouveau plus bas historique a fortement rebondi de 21 % en quelques minutes, en fin de matinée – pour clôturer sur un gain de 17 %-, durant l’audition parlementaire. Alors que le groupe Orpea a confirmé mercredi matin avant Bourse que les différentes classes de parties affectées seraient consultées jusqu’au 28 juin – une date révélée par l’Agefi dès lundi 12 juin -, le marché a fortement réagi au moment même où Eric Lombard évoquaient les risques associés aux différentes contestations en justice.

«Les principaux opposants sont les actionnaires, pas forcément les actionnaires historiques, entrés au capital pendant les turbulences. Ce sera au tribunal de trancher», a-t-il souligné. «Si le vote des classes est reporté, c’est aussi des recours qui souhaitaient qu’un tel vote des classes ne s’applique pas et, qu’à la place, une assemblée générale se tienne. Et pour le moment, les Cours et les décideurs ont estimé que le vote prévu par l’ordonnance de 2021 permettait de recueillir l’avis des uns et des autres. Et donc que cela se fasse dans une sécurité juridique qui sera testée par les tribunaux dans les mois qui viennent». De quoi entretenir la perspective d’un bras de fer durable où les perdants pourraient être nombreux et les gagnants bien incertains.