La Caisse des dépôts cherche un responsable de la gestion des fonds non cotés de dette

Laurence Pochard

Les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie, Bpifrance via le Fonds National d’Amorçage, les métropoles de Bordeaux, Montpellier et Toulouse, les Banques Populaires, Caisses d’Epargne et CIC ainsi qu’EDF, Pierre Fabre et Total Energies et des family offices apportent conjointement 75 millions d’euros aux fonds IRDInov 3 et Aelis Innovation 2.