La caisse de retraite des notaires a perdu 240 millions d’euros en 2022

L’exercice a été compliqué. La Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (CPRN) publie une performance annuelle de son portefeuille d’actifs de -12,2% pour 2022. Sur trois ans, elle s’établit à 0,2% et sur 10 ans elle est de 4,2%. La caisse dispose à la fin de l’année de 2,1 milliards d’euros d’actifs, en baisse de 240,9 millions d’euros sur un an.

«L’année 2022 restera dans l’histoire des marchés financiers comme celle du plus important Krach obligataire», commentent les auteurs de son rapport annuel. La caisse n’est pourtant pas très exposée aux obligations, qui représentaient 34,7% de ses actifs à la fin de l’exercice pour un rendement de -5,7% pour les obligations simples et de -20,6% pour les convertibles. La performance des actions n’a pas été d’un grand secours : elles ont perdu 14,7%.

La caisse dispose d’un patrimoine immobilier de 26 immeubles représentant une surface de 54.541 mètres carrés. Il se répartit à 59% en résidentiel, 23% en bureau et 18% en autres biens immobiliers. Le patrimoine immobilier cristallisait une plus-value latente de 197,1 millions d’euros à la fin de 2022. Le taux de rendement net 2022 du portefeuille immobilier physique est de +2,2% contre +1,8% lors de l’exercice précédent. La valeur vénale du parc immobilier de la CPRN a continué de s’apprécier, passant de 585 millions d’euros en 2021 à 623 millions en 2022. La pierre reste une valeur sûre pour les notaires.