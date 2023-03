La BEI prête à fournir 45Md€ aux Etats européens pour sortir du gaz russe

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) est prête à injecter 15 milliards d’euros supplémentaires au cours des cinq prochaines années pour soutenir le plan européen REPowerEU, portant ses engagements à 45 milliards, en plus des 10 milliards investis chaque année dans le secteur de l’énergie européen. Le plan de la commission vise à rendre l’Europe indépendante des combustibles fossiles russes bien avant 2030. «Nous sommes prêts à jouer notre rôle dans le plan européen et à devenir un pilier de la stratégie Net-Zero», déclare le président de la banque, Werner Hoyer, lundi 27 février au Luxembourg, lors du forum du groupe BEI. La décision reste soumise à l’approbation des Etats membres. Ces nouveaux capitaux permettraient de porter à 150 milliards d’euros les investissements européens dans les technologies vertes et dans l’indépendance énergétique de l’Europe vis-à-vis des fossiles. «Notre action doit être motivée par la récente annonce des Etats-Unis de son plan anti-inflation, Inflation Reduction Act, ajoute Werner Hoyer, nous devrions associer des fonds européens des mesures incitatives, et des prêts préférentiels dans des instruments simples de financement qui aident à dynamiser la transition pour tous les États membres de l’UE, pas seulement ceux qui ont les poches suffisamment profondes pour offrir une aide directe. Nous ne manquons pas de ressources financières pour le faire. Nous avons juste besoin de la volonté politique et d’un plan qui donnent de la visibilité aux investisseurs et poussent les capitaux privés».