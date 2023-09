Josselin Kalifa devient directeur des risques du groupe CNP Assurances

Josselin Kalifa, directeur des investissements France du groupe CNP Assurances depuis janvier 2021, remplace Jean-Christophe Mérer à la direction des risques groupe, et devient membre du comité exécutif du groupe CNP Assurances. Jean-Christophe Mérer quitte le groupe pour se consacrer à de nouveaux projets.

X-Ponts, titulaire de diplômes de 3e cycle de Sorbonne-Université et de l’Université Paris-Dauphine, membre associé de l’Institut des actuaires, Josselin Kalifa, 46 ans, a débuté sa carrière au ministère de l’Économie et des Finances, avant de rejoindre l’Ambassade de France à Pékin, où il a été adjoint au chef des services économiques en Chine. Il est ensuite nommé responsable du pôle commerce extérieur à la direction générale du Trésor. Entré en 2010 à la Caisse des Dépôts au sein de la direction des fonds d’épargne, il y a exercé plusieurs fonctions avant d’y être promu directeur des prêts et de l’habitat. Il a rejoint CNP Assurances en 2017 en qualité de directeur du pilotage et de la performance puis, en janvier 2021, de directeur des investissements France de CNP Assurances.

Son remplacement n’est pas encore annoncé à la direction des investissements France, mais il pourrait s’agir d’un duo.