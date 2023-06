Ivanhoé Cambridge s’installe dans les garde-meubles

Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, réalise son premier investissement dans le secteur de « l’entreposage libre-service», des entrepôts de garde-meubles. « Ce secteur a démontré une bonne résilience aux cycles économiques, affichant à court et à long terme des rendements supérieurs à ceux de presque tous les autres secteurs, ce qui en fait un ajout intéressant à notre portefeuille alors que nous cherchons continuellement à nous diversifier dans des segments porteurs », explique Michael Neuman, chef, Industriel, États-Unis et Amérique latine d’Ivanhoé Cambridge.

L’investisseur canadien et un autre investisseur institutionnel international s’associent à des partenaires établis depuis 15 ans, Safely Store Self Storage (« Safely Store »), une plateforme d’investissement consacrée à l’entreposage libre-service créée par les dirigeants d’Iron Point, et la plateforme d’entreposage libre-service de Taylor/Theus.

Les trois investisseurs prévoient d’apporter 400 millions de dollars américains, avec la possibilité d’accroître ce montant, dans des projets de développement, de réaménagement, et des acquisitions de projets de mise en location et d’actifs opérationnels sous-gérés. « Cette classe d’actif, de par sa nature, soutient nos convictions profondes en matière d’investissement durable en desservant les communautés locales avec une offre de grande qualité pour une faible empreinte carbone associée », ajoute Michael Neuman.