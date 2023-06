Investissements PSP parvient à un rendement de 4,4% sur son dernier exercice

Diversification et gestion active font partie de la recette d’Investissements PSP. L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a terminé son exercice le 31 mars 2023 avec un rendement net du portefeuille sur un an de 4,4 %. L’actif net sous gestion a grimpé à 243,7 milliards de dollars canadiens (169,3 milliards d’euros), en hausse de 5,7 % depuis les 230,5 milliards de dollars de la fin de l’exercice précédent.

À fin mars, Investissements PSP a réalisé un rendement net annualisé sur 10 ans de 9,2 % par rapport au rendement de 7,6 % du portefeuille de référence, ce qui a entraîné des gains nets cumulés de 31,8 milliards de dollars par rapport au portefeuille de référence. Cette surperformance de 1,6 % par an représente la valeur ajoutée par les décisions de répartition stratégique de l’actif et les activités de gestion active d’Investissements PSP.

«Ces résultats témoignent de la résilience de notre portefeuille diversifié, de la qualité de notre équipe et de notre esprit entrepreneurial qui nous ont permis de nous démarquer sur le marché dans les secteurs des placements en infrastructures, des placements en ressources naturelles et des crédits privés», a commenté Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction, qui a rejoint le fonds de pension en septembre 2022.

Au-dessus des indices de référence

Les placements sur les marchés de capitaux, qui comprennent les actions cotées et les titres à revenu fixe, ont fini l’exercice avec un actif net sous gestion de 98,5 milliards de dollars, soit une baisse de 1,4 milliard de dollars par rapport à l’exercice 2022. Cette performance s’explique par l’impact sur les marchés boursiers mondiaux des mesures prises par les banques centrales pour endiguer l’inflation élevée persistante, de la montée des tensions politiques mondiales et des ondes de choc récentes qu’a subies le secteur financier en raison de la crise des banques régionales aux États-Unis.

Le portefeuille de placements privés a terminé l’exercice avec un actif net sous gestion de 37,2 milliards de dollars, soit une hausse de 1,8 milliard de dollars par rapport à la fin de l’exercice précédent, et a généré un revenu de portefeuille de 1,2 milliard de dollars. Le rendement annualisé sur cinq ans de 15,6 % a surpassé le rendement de 12,3 % de l’indice de référence.

Pour plusieurs classes d’actifs, Investissements PSP a constaté des gains de change. «Notre exposition aux devises est une composante importante de notre approche de construction du portefeuille, souligne Eduard van Gelderen, premier vice-président et chef des placements. Au cours de l’exercice, elle a contribué à 5,8 % du rendement net grâce au rebond de l’euro et de la livre sterling, tandis que notre exposition au dollar américain a joué le rôle attendu en atténuant le risque de fluctuation à la baisse du portefeuille global.» Encore un effet positif de la diversification.

