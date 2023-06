Intériale nomme un nouveau directeur financier

Le groupe Intériale, mutuelle de la fonction publique et fonctionnaires, accueille Pierre Bonodot en tant que nouveau directeur Finance et Technique. Il est directement rattaché à Martine Carlu, la directrice générale du groupe, et devient membre du comité exécutif.

Diplômé de HEC Paris, Sciences-Po Paris et actuaire, Pierre Bonodot évolue depuis plus de 18 ans dans le secteur des assurances, de l’assistance et des mutuelles, sur des activités de contrats individuels comme collectifs. Il a débuté sa carrière en 2005 dans le conseil en management au sein d’Accenture France. Il est nommé directeur de la Performance de Société Générale Assurance IARD (Sogessur) en 2012. Il rejoint en 2016 le groupe Axa, d’abord comme directeur général délégué d’Axa Matrix Risk Consultants puis comme Directeur Controlling & partnering d’Axa Partners. Il est par ailleurs co-président du club HEC Alumni Risques et Assurances et secrétaire général d’Insurtech France, l’association de la tech et de l’assurance, fondée en 2020.