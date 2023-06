Generali cède le Passy Plaza à des SCPI

Nouvelle opération dans l’immobilier commercial parisien. AEW annonce l’acquisition du centre commercial Passy Plaza dans le XVIème arrondissement de Paris. L’actif a été acquis auprès de Generali pour le compte de trois sociétés civiles de placement immobilier gérées par AEW Patrimoine.

Le bien est situé 53 rue de Passy à proximité des stations du métro Passy (ligne 6) et La Muette (ligne 9), ainsi que de la gare Boulainvilliers du RER C. Le centre commercial d’une surface de plus de 13.000 mètres carrés se développe sur quatre étages, incluant deux niveaux de commerces et deux niveaux de parking. L’actif est loué à 25 locataires dont Uniqlo et Zara Home et a été entièrement rénové en 2018.

Generali Real Estate, agissant pour le compte de Generali Vie, avait acquis le Passy Plaza en 2013 pour 141 millions d’euros.