France Assureurs retient une agence de notation pour la deuxième tranche d’obligations relance

Les assureurs réunis derrière leur fédération, France Assureurs, sélectionnent l’agence européenne de notation Scope Rating pour la deuxième tranche des Obligations Relance. L’agence de notation remporte l’ensemble du marché. « Les assureurs ont trouvé en Scope Group une agence de notation qui a su s’adapter aux spécificités du financement de PME-ETI réparties sur l’ensemble des territoires et en associant l’Etat, les assureurs, les banques, la Caisse des Dépôts et les sociétés de gestion », commente Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs.

Les obligations Relance visent à renforcer le bilan des entreprises françaises, des PME et ETI. Elles visent aussi à faciliter ’obtention de financements complémentaires. « Les obligations relance permettront aux PME-ETI qui en bénéficient de financer leur croissance organique ou externe, innovante ou transformante, durable et décarbonée. En plus, le réseau des gérants d’actifs chargés des demandes d’« Obligations Relance » assure un maillage fin du territoire, de façon à atteindre localement les entreprises à financer », déclare Marc Lefèvre, responsable Europe de l’Ouest de Scope Group.

Une douzaine d’investisseurs a mis 1,1 milliard d’euros sur la table en février dernier pour doter à nouveau les obligations relance. La première poche de 1,7 milliard d’euros devrait être totalement déployée à la fin du premier semestre 2023. Ces obligations subordonnées assimilables à des quasi-fonds propres visent à accompagner dans leur croissance les PME et ETI affectées par la crise du Covid-19. D’une durée de 8 ans, les obligations sont remboursables, en une fois, à l’échéance. Le fonds dédié avait récolté 1,7 milliard d’euros auprès de 19 assureurs et la Caisse des Dépôts (CDC) à fin 2021. Les assureurs avaient aussi financé les dispositifs « Prêts Participatifs Relance », à hauteur de 11 milliards d’euros.