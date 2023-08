De l’Italie à la Suède, la grande diversité des portefeuilles institutionnels européens

Le paysage institutionnel européen fait apparaître un marché profond et une grande variété de portefeuille d’actifs, en raison essentiellement du vieillissement de la population et des différents systèmes de retraite existants. La France y est championne européenne par sa taille de marché. Selon la dernière enquête institutionnelle de l’AF2I qui livre un panorama européen, les portefeuilles de l’ensemble des investisseurs français atteignent 3.138 milliards d’euros d’encours (2.424 milliards d’euros pour les membres de l’AF2I), en intégrant les unités de compte, devant l’Allemagne (2.900 milliards d’euros). La place prépondérante de l’assurance-vie explique ce résultat pour la France. Les pays de fonds de pension (Suède, Pays-Bas) forment également de grands marchés, aux caractéristiques bien différentes.

L’obligataire prépondérant en Allemagne, Belgique, Espagne, Italie

En Allemagne, où les fonds privés interviennent assez peu dans la retraite, « la composition du portefeuille des assureurs allemands est assez proche de ce que l’on peut observer en France », relève l’AF2I. Les assureurs détiennent 30% de souverains, et une part élevée de corporate à 17%, comme en France, par rapport au reste de l’Europe. Les fonds de pension allemands font largement appel aux gestionnaires d’actifs avec près des deux tiers d’encours intermédiés.

En Belgique, la retraite par répartition domine, les fonds de pension sont peu présents. Pour les assureurs, les obligations (souverains et corporate) détenues en direct et les fonds obligataires représentent plus de la moitié de l’actif des compagnies d’assurance en Belgique, (55% contre 49,1% en France). Le poids des actions et des parts de fonds actions est plus faible qu’en France. En revanche, les prêts occupent un poids important, soit 11,5% de l’actif contre 2,1% pour la France.

En Espagne, la retraite publique par répartition assure un taux de remplacement brut élevé de près 74% aux ménages, proche de celui des Italiens. Les régimes complémentaires facultatifs d’épargne retraite sont relativement peu développés. Chez les assureurs, les portefeuilles concentrent 51,5% de souverains et fonds obligataires. Les actions détenues en direct et les placements intermédiés représentent près de 13% contre 24% pour les autres pays étudiés.

Les assureurs italiens, comme en Espagne, investissent largement dans les obligations, soit près de 70% des encours, en particulier dans les obligations d’Etat (50%). Les actions et fonds actions et participations représentent 21%.

Allocation d’un investisseur institutionnel français

Les fonds de pension, rois aux Pays-Bas et en Suède

Aux Pays-Bas, le poids des fonds de pension (1.667 milliards d’euros) domine le paysage institutionnel. Les placements des fonds de pension néerlandais totalisent 60% de l’ensemble des actifs gérés par des fonds de pension européens. Les placements y sont largement intermédiés. Les obligations pèsent 32% des encours, les actions 17,4% des encours, les fonds non monétaires 32% et les liquidités 7,4%. Pour les compagnies d’assurance, la part des obligations en direct ou intermédiées pèse dans le total de leur actif (39,1%), soit moins que dans l’ensemble des pays sous revue (49,6% en moyenne). « Les prêts représentent par ailleurs une part beaucoup plus importante (23,3%) de l’actif des compagnies d’assurance qu’en moyenne dans l’ensemble des pays sous revue (4,3%). Cela explique en partie le moindre poids des obligations, mais aussi des actions et des fonds d’investissement », explique l’AF2I .

En Suède, le régime public en capitalisation obligatoire s’ajoute au régime public géré en répartition. Mais le poids des fonds de pension a fortement augmenté ces dix dernières années. Les ménages détiennent beaucoup d’actions cotées de manière directe (7,6% de leur patrimoine financier) et de manière indirecte à travers les contrats d’assurance-vie. Dans les portefeuilles des assureurs et fonds de pension suédois, les actions représentent près de 46% des encours. A l’inverse, les obligations constituent 23,6% des encours.