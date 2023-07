Crédit Agricole Assurances reprend la main sur sa politique de vote sur le climat

Amundi et Crédit Agricole Assurances pourraient, à l’avenir, ne plus parler de la même voix sur le climat. L’assureur « travaille activement à la finalisation de sa politique de vote », rapporte le groupe à l’Agefi. Responsable de 270 milliards d’euros d’actifs dans son fonds général, Crédit Agricole Assurances délègue aujourd’hui intégralement sa politique de vote aux assemblées générales à sa filiale de gestion d’actifs, Amundi.

Ce travail d’appropriation de l’engagement actionnarial de l’assureur, demandé lors de l’adhésion à la Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), se focalise sur le climat. Crédit Agricole Assurances va développer sa propre analyse des trajectoires carbone et des plans de transition des vingt entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre de son portefeuille d’actifs, « tout en continuant à s’appuyer sur les compétences d’Amundi ». L’assureur engagera un dialogue actionnarial avec les vingt entreprises au minimum et décidera in fine de ses votes lors de la présentation des plans climat (« Say on climate ») ou des résolutions d’actionnaires.

Dans le cadre de la NZAOA, Crédit Agricole Assurances s’est aussi engagé à baisser de 25% l’empreinte carbone de son portefeuille d’investissement coté en actions et obligations corporate d’ici à 2025, et d’augmenter ses investissements dans les énergies renouvelables pour atteindre une capacité de production de 14 GW, soit la consommation moyenne en énergie de 5 millions de foyers français par an.

Amundi, pas encore prêt à sanctionner les majors ?

En matière de vote, la position de Crédit Agricole Assurances sera notamment scrutée sur les plans climat des majors pétrolières et gazières présentés pour 2024. Les ONG ont pu critiquer Amundi sur son soutien aux stratégies climat de TotalEnergies en 2021 et 2022. Sa position n’a pas été dévoilée en 2023. Selon Reclaim Finance et d’autres ONG, Amundi reste le plus gros investisseur sur les fossiles en France et le deuxième en Europe. « Le gestionnaire d’actifs détient en effet au moins 16 milliards de dollars dans des entreprises développant le plus de nouveaux projets pétroliers et gaziers, à rebours des conclusions scientifiques et des projections de l’Agence internationale de l’énergie pour suivre une trajectoire 1.5°C », pointe Reclaim Finance.

La stratégie d’Amundi en matière de vote insiste sur transparence des entreprises et de leurs plans climat, leur demandant des « objectifs exhaustifs, un agenda précis et la mise en place de ressources bien définies pour atteindre les objectifs climatiques ». Le gérant, membre de la Net Zero Asset Manager Initiative (NZAMI), a soutenu l’année dernière les résolutions externes d’actionnaires, opposés à la compagnie pétrolière américaine Chevron Corporation. En 2022, Amundi indique avoir voté en faveur de 87 % des résolutions actionnariales liées au climat.

« Dans les années à venir, nous continuerons à nous engager auprès des entreprises pour exiger qu’elles déclarent des objectifs alignés sur l’Accord de Paris dans le cadre des Science-Based Targets. Nous continuerons également à soutenir les résolutions d’actionnaires visant à mettre en place un meilleur reporting et une plus grande transparence sur la stratégie des entreprises en matière de climat », indique Amundi dans son rapport de vote. Le gérant se dit aussi prêt aller plus loin : « Sur une sélection d’entreprises qui ont une stratégie climat insuffisante alors qu’elles opèrent dans des secteurs pour lesquels la transition est primordiale pour l’alignement avec l’Accord de Paris, notre politique consistera à voter contre la décharge du Conseil ou de la Direction, ou la réélection du Président et de certains Administrateurs ».

