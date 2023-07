Clément Lecuivre (CDC Habitat) : «Il reste des institutionnels actifs sur l’immobilier résidentiel»

L’Agefi : Quel a été l’effet de la hausse des taux sur l’investissement en immobilier résidentiel ?

Clément Lecuivre : Les chiffres d’Immostat sur le premier trimestre (-83%) doivent être remis en perspective, car les premiers trimestres 2021 et 2022 avaient été marqués par deux transactions exceptionnelles sur des portefeuilles de plus de 2 milliards d’euros chacun [Cronos et Lamartine, NDLR]. Avec 530 millions d’euros au premier trimestre 2023, on retrouve à peu près les niveaux d’investissement de 2017-2019. Cela dit, il y a bien eu un ralentissement de la demande depuis mi-2022 avec le durcissement des conditions de financement, qui a touché tous les types d’investisseurs, institutionnels comme particuliers.

Le coût de la dette augmente d’un côté, et l’ajustement par les prix est toujours plus lent en France que dans d’autres pays, comme la Suède ou le Royaume-Uni, à cause de facteurs propres à notre marché : des taux d’emprunt fixes et une limitation du taux d’effort des particuliers atténuent l’effet de la hausse de taux et les ventes forcées. L’ajustement par les prix prend aussi du temps dans le neuf, à cause des coûts élevés payés entre l’acquisition du foncier et la construction ces derniers temps. Dans ce cadre-là, il s’est opéré au travers des volumes de transactions et d’une baisse de l’offre. Mais c’est encore assez récent : sur un an, le nombre de transactions est passé de 1,2 à 1,1 million dans l’ancien (-8%), et le nombre de mises en chantier, de 380.000 à 350.000 dans le neuf (-8% également).

Du côté des institutionnels, le durcissement des conditions de financement ne les touche pas tous de la même manière : les stratégies d’investissement sont très variables, et les niveaux de levier également, entre les acteurs qui financent tout en fonds propres et d’autres qui s’appuient sur des niveaux de dette importants.

Les années 2019-2022 semblaient marquer un retour des institutionnels sur ce segment au détriment de l’immobilier commercial. Est-ce terminé ?

Pas de notre point de vue. Nous considérons que la demande de logements va rester forte, notamment dans les zones urbaines très tendues, qui peuvent faire l’objet de programmes de logements intermédiaires – à mi-chemin entre les logements sociaux et les logements libres, avec une décote de loyers de 10% à 15% sur ces derniers.

L’investissement sur ce segment, que nous proposons pour compte propre avec CDC Habitat ou pour compte de tiers avec notre filiale Ampère Gestion, reste structurellement pertinent. Nous avons pour 2023 un programme de soutien au logement de 17.000 commandes (avant des mises en chantier concentrées en 2024-2025), dont 12.000 logements intermédiaires et 5.000 logements sociaux. Ce programme de 3,5 milliards d’euros fait partie du plan annoncé dans le cadre du CNR Logement [Conseil national de la refondation]. Le gouvernement a par ailleurs annoncé d’autres mesures, dont une possible extension des zones tendues actuellement éligibles au logement intermédiaire (classées B1, A, A bis) à certaines autres (B2).

Pourquoi faudrait-il soutenir davantage l’investissement institutionnel dans le résidentiel ?

Dans la perspective d’une amélioration des logements en termes de performance environnementale et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sur ce point, les logements notés G et F («passoires thermiques») ne seront plus éligibles à la location à partir de 2025 et de 2028. Les institutionnels ont un vrai rôle à jouer pour financer les rénovations nécessaires. Nous avons déjà conduit, chez CDC Habitat, la réhabilitation ambitieuse, avec moins de 1% de notre patrimoine classé F et G.

Une piste à explorer serait de pouvoir racheter des logements anciens pour les rénover, puis les mettre en location avec ce statut de logements intermédiaires actuellement réservé à des logements neufs.

