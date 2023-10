Cinven envisage de vendre son assureur allemand Viridium

L’histoire d’amour entre les fonds de private equity et les assureurs commence à tourner à l’aigre. Cinven, le gérant de capital investissement d’origine britannique, a mandaté les banques d’affaires Fenchurch Advisory et Goldman Sachs pour jauger l’intérêt des acquéreurs envers la compagnie d’assurance allemande Viridium, selon des sources citées par Reuters. La compagnie est spécialisée dans le rachat de portefeuilles d’engagements d’autres assureurs fermés à la souscription. Cinven détient la majorité du capital de Viridium aux côtés des minoritaires Hannover Re et Generali.

Cinven a commencé à bâtir sa stratégie de consolidation d’anciens portefeuilles de souscription d’assurance-vie en Europe germanophone en 2014 et a depuis acquis plusieurs portefeuilles fermés à la souscription, le dernier en date étant cédé par Zurich mi-2022. L’idée consiste ensuite à optimiser la stratégie de gestion d’actifs en face de ces passifs très lisibles.

A lire aussi:

Le précédent Eurovita

La transaction avec Zurich reste toutefois suspendue à l’accord de la BaFin, le régulateur allemand. L’opération devait porter sur environ 724.000 polices de Zurich et 21 milliards d’actifs sous gestion et devait être la cinquième en huit ans d’actionnariat de Cinven. En septembre, il est apparu que le régulateur se dirigeait vers un blocage de la vente et Reuters rapporte que Viridium a communiqué à l’époque que l’effondrement de la compagnie d’assurance italienne Eurovita, également détenue par Cinven, compliquait la vente.

Eurovita est en cours de liquidation depuis que sa solvabilité s’est dégradée à cause de la hausse des taux, laquelle a poussé ses clients vers des produits financiers plus rémunérateurs que l’assurance vie. Le superviseur italien des assureurs, l’Ivass, a dû coordonner son sauvetage et surveille de près le comportement de son actionnaire pour permettre une liquidation ordonnée d’une compagnie solvable.

De nombreux gérants de private equity ont acquis des plateformes de consolidation de portefeuilles d’assurance fermés à la souscription. La plupart s’en servent comme canal de distribution pour mettre leurs produits en face des passifs. Ce type d’opération a pu se révéler lucratif, ainsi, Cinven avait remonté 100 millions d’euros de dividendes d’Eurovita en 2018, selon des documents liés à une émission de dette. Il a cependant dû les réinjecter dans l’entreprise en février dernier, et a dû racheter pour 160 millions d’obligations de la compagnie. L’intérêt de Cinven semble en tout cas s’émousser pour le modèle depuis la réalisation du risque réglementaire spécifique aux compagnies d’assurances.

A lire aussi: