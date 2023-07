CalSTRS parvient à une performance annuelle de 6,3%

Le cap est bon. Le fonds de pension des enseignants de Californie CalSTRS a publié une performance annuelle de son portefeuille d’investissement de 6,3% au 30 juin 2023. Ses actifs se trouvent valorisés 315,6 milliards de dollars (286 milliards d’euros) à la fin de la période, sachant que la dernière valorisation disponible des actifs privés et des produits indexés sur l’inflation date de la fin mars 2023.

«Au cours d’une année inhabituelle et difficile pendant laquelle la Réserve fédérale n’a cessé d’augmenter ses taux, notre équipe a habilement géré notre portefeuille pour déjouer les risques tels que le resserrement des marchés de crédit et les standards de prêt, de faibles niveaux de liquidité et une possible récession», a commenté le directeur des investissements Christopher J. Ailman dans un communiqué.

Le rendement permet au fonds de pension de rester sur sa trajectoire à long terme, avec une performance sur 30 ans de 7,8%, au-delà de son hypothèse actuarielle de 7% pour atteindre le plein financement du régime en 2046. Son taux de financement était de 74,4% à la fin de l’exercice.

Une forte diversification

L’investisseur estime que sa forte diversification lui a permis de traverser sans encombre les dernières années. Les classes d’actifs qui se sont montrées les plus performantes lors de l’année écoulée sont les actions cotées avec un rendement de 16,7% suivies des stratégies innovantes avec 9,3%, bien au-delà de l’indice de référence qui culminait à 3,4%. Les stratégies innovantes sont l’organe de recherche de CalSTRS, qui permettent d’incuber de nouvelles idées d’investissement afin d’améliorer le profil de rendement risque du fonds une fois mises en œuvre. Leur périmètre est large, et comprend les stratégies qui n’entrent pas dans les autres classes d’actifs du fonds. Les actifs les moins performants lors de l’année passée ont enfin été les stratégies d’atténuation du risque avec -4,3%.

Au total, la performance annuelle du fonds ne se situe que trois points de base sous celle de son portefeuille de référence.

A lire aussi: