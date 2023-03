CalPERS nomme Daniel Booth directeur des investissements adjoint pour les marchés privés

CalPERS continue d’étoffer son équipe d’investissement. La directrice des investissements en place depuis février 2022, Nicole Musicco, annonce créer un poste au sein de sa direction pour Daniel Booth, qui est nommé directeur des investissement adjoint en charge des marchés privés. Il sera responsable de toutes les stratégies d’investissement sur les marchés privés, y compris sur le plan de l’allocation d’actifs.

«Il s’agit d’un investisseur visionnaire qui a toujours été capable d’identifier les tendances clés de marché et de fournir des résultats de premier ordre», se félicite Nicole Musicco dans un communiqué.

Daniel Booth dispose de 25 ans d’expérience en investissement et était jusqu’alors conseiller senior pour la Banque d’Infrastructure du Royaume-Uni de Leeds, où il a aidé à la mise en place de la plateforme d’investissement, en lien avec la politique de trajectoire vers la neutralité carbone du gouvernement britannique. Il était auparavant directeur des investissements du groupement de fonds de pension locaux Border to Coast, après avoir été directeur des investissements du portefeuille et des investissements alternatifs de Saudi Aramco en Arabie Saoudite.

A lire aussi:

Priorité au non coté

CalPERS souligne l’importance des marchés privés pour la diversification de ses placements et la contribution à son rendement. Le private equity se place en tête de ses classes d’actifs les plus performantes avec un rendement de 13% annuels sur cinq ans. Au total, le fonds a alloué un tiers de son portefeuille à des actifs non coté depuis la mise en place de sa nouvelle allocation stratégique cible en juillet 2022.

Ce n’est pas la première création de poste décidée par la directrice des investissements : Anton Orlich avait ainsi été nommé directeur des investissements en croissance et innovation en octobre 2022.

A lire aussi: