Bpifrance reçoit les membres du club des fonds souverains méditerranéens à Paris

La diplomatie financière française veut fédérer autour de la Méditerranée. La Fondation Emena se réunit à Paris à partir du 11 mai pour tisser des liens entre ses membres, Malta Government Investments (MGI), le Fonds Souverain d’Egypte (TSFE), Bpifrance, l’espagnol Cofides et le Growthfund, le Fonds national de Grèce.

Le groupe entend aller au-delà du simple partage de bonnes pratiques. «L’idée du club consiste à travailler sur des opportunités d’investissement pour les membres, mais aussi à aider des porteurs de projets ou des fonds à boucler leurs tours de table avec un investisseur public de référence, le tout avec une vocation régionale», explique Xavier Tessier, directeur de la stratégie Fonds souverains et investisseurs de long terme chez Bpifrance.

Le groupe porte ainsi une proposition différente de celle des autres réunions de fonds souverains telles que l’International Forum of Sovereign Wealth Funds, axé sur le dialogue et la recherche, ou encore celle de One Planet Sovereign Wealth Fund Framework, qui a pour but d’accélérer les efforts pour intégrer les risques et opportunités liés au climat dans les portefeuilles d’investissement long terme des fonds souverains.

Plateforme de rencontre

Bpifrance va donc ouvrir son carnet d’adresse à ses invités. La banque publique finance traditionnellement des entreprises et des fonds français, mais elle gère depuis 2003 une gamme de fonds de fonds de capital-investissement destinés au continent africain, Averroès. Elle ne couvre cependant pas les infrastructures, et a invité pour cela la Caisse des Dépôts -son actionnaire rôdé à l’investissement dans la classe d’actifs- à participer aux échanges ainsi que les gérants privés spécialisés comme Stoa ou Meridiam.

La fondation a aussi vocation à s’élargir autour de la mer Méditerranée et d’autres entités ont sollicité le statut d’observateur : la Cassa Depositi e Prestiti italienne, le marocain Ithmar Capital, le Fonds souverain de Monaco et la Banque européenne d’investissement. Le fonds souverain en cours de création au Maroc ferait également un bon candidat pour le club à terme.

Les institutions du groupe sont souvent récentes ou en mutation, comme Cofides ou le Growthfund grec qui ont récemment vu leurs missions évoluer. Le club a donc l’ambition de trouver comment faire travailler ensemble des structures d’investissement publiques qui ont des mandats domestiques. Emena n’a pas de volonté immédiate de se lancer dans la «blended finance» ou finance mixte, mais il se verrait bien nouer des liens avec des banques de développement comme la Banque Africaine de développement et aussi échanger avec le tout nouveau Africa Sovereign Investors Forum (ASIF) qui réunit les fonds souverains de pays subsahariens.

