Bpifrance a élargi ses interventions en 2022

En amont de ses résultats annuels, Bpifrance publie un bilan de son activité 2022 et elle a été foisonnante. En volumes, tous les grands domaines d’intervention de la «banque publique centrée sur les entrepreneurs», selon les termes de Nicolas Dufourcq, son directeur général, sont en hausse. En financement, les montants progressent de 9% par rapport à 2021 pour dépasser les 17 milliards d’euros octroyés, hors mesures d’urgence. Ils se répartissent à parts à peu près égales entre crédits à moyen et long terme et crédits court terme. De quoi accompagner la relance et la transformation des entreprises. Sujet historique, l’activité de garantie progresse de 15% sur l’année, à plus de 8 milliards d’euros. Avec 4,4 milliards d’euros, le financement de l’innovation sous forme d’aides et de prêts, a légèrement progressé par rapport à 2021, mais il s’agit d’un triplement par rapport à 2019. Surtout, le soutien s’inscrit dans le cadre du plan France 2030 visant à ré-industrialiser le pays et développer les technologies. Côté investissements, les montants approchent les 5 milliards d’euros (+11%), la progression concernant tous les métiers – innovation, capital-développement dans les PME, ETI et grandes entreprises comme Seb, Elis, Alstom - en direct et en fonds de fonds. Le portefeuille tourne: les cessions ont atteint 2,3 milliards, en partie suite au désengagement du secteur parapétrolier. L’international à développer Seul point faible, l’international. Si l’assurance-crédit à moyen et long terme a fortement progressé, c’est sous l’effet des conflits et des contrats de défense pour une large part. Mais le directeur général de Bpifrance déplore les mauvaises performances du commerce extérieur français et la baisse du crédit export des entreprises de 72%. De même, le manque de moyens explique la faiblesse de l’assurance-prospection, qui stagne à 1,5 milliards d’euros alors que Nicolas Dufourcq voudrait multiplier par dix les engagements. Au-delà des chiffres, c’est l’accompagnement redoublédes PME et ETI qui caractérise2022. Véritables écoles pour entrepreneurs, les Accélérateurs augmentent leur rayonnement et les missions de conseil approfondi doivent passer de 4.000 l’an dernier à 7.000 en 2024, la banque ayant sélectionné des consultants spécialisés à cet effet. Autre démarche unique, la banque aide les start-up à devenir des PME industrielles depuis 2019, proposant des prêts sans garantie à 15 ans avec 3 ans de différé. Un fonds national de venture industriel (FNVI) va démarrer prochainement dans ce cadre, pour lequel Bpifrance a rassemblé des investisseurs d’un profil adapté. L’établissement public prend en compte aussi les enjeux de souveraineté avec la création d’un club des investisseurs «cornerstone» (pierre angulaire) pour préparer la mise en Bourse des licornes afin qu’elles soient cotées à Paris et irriguent l’écosystème. Bpifrance lui-même s’est trouvé un rôle accru auprès des TPE pour lesquelles il a créé une banque en ligne, Bpifrance Flash, rassemblant les offres de prêts qui leur sont dédiées.