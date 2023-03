BPCE maintient ses encours en assurance vie

Le groupe, dont la filiale Natixis a été retirée de la cote, s’est montré peu loquace sur son activité d’assurances. La gestion d’actifs du pôle assurances de BPCE, récemment rebaptisé de façon assez logique BPCE Assurances, ne ressort pas de façon très nette de l’activité du groupe présentée pour les neuf premiers mois de l’année 2022. «Le groupe BPCE enregistre un trimestre solide dans un contexte économique et financier plus difficile, marqué par un niveau d’inflation élevé, une forte volatilité sur les marchés et une progression rapide des taux», a commenté le président du directoire Laurent Mignon, qui va bientôt passer la main à la tête du groupe. BPCE communique simplement sur ses encours en assurance-vie, qui ont progressé de 0,8% entre décembre 2021 et fin septembre 2022 pour atteindre 81,9 milliards d’euros, avec une collecte nette de 4,1 milliards d’euros. Hors unités de compte, l’encours du fonds euros s’établit à 59,7 milliards d’euros. Le groupe a profité de l’annonce de ses résultats pour rappeler son engagement récent pour ses activités d’assurance dans la Net Zero Asset Owners Alliance, l’Alliance des détenteurs d’actifs pour la neutralité carbone.