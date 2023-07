Benoît Fraslin rempile à la présidence de la MNH

Après deux années de mandat, il revient pour six ans. Au cours de la première réunion du nouveau conseil d’administration de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), les 15 administratrices et les 18 administrateurs ont renouvelé leur confiance à Benoît Fraslin qu’ils ont réélu, à l’unanimité des suffrages exprimés, président. Sur proposition du président élu, les administrateurs ont également confirmé Jean-Pascal Pradel en tant que président délégué.

Diplômé de l’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), directeur du Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne (fusion des centres hospitaliers de Fontainebleau, Montereau-Fault-Yonne, Nemours) et des Ehpad de Beaumont-du-Gâtinais, de Samois-sur-Seine et de Château-Landon, Benoît Fraslin est élu administrateur de la MNH en 2017 avant d’en devenir président en 2021. Depuis 2021, il est par ailleurs membre du conseil d’administration de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) et depuis 2022, président de la Banque Française Mutualiste (BFM).

La MNH compte 1 million de bénéficiaires en santé et prévoyance. Elle a récemment annoncé une alliance mutualiste avec Groupama et MGEN, dans la perspective de la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale complémentaire.