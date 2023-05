Axa nourrit la nouvelle stratégie de sa filiale de capital risque avec 750 millions d’euros

Axa signe un gros chèque pour la tech. Alors que le capital-risque souffre actuellement d’un désamour des investisseurs institutionnels, l’assureur annonce confier 750 millions d’euros à sa plateforme dédiée à l’investissement dans les start-up technologiques, Axa Venture Partners. Le gérant utilisera cette manne pour lancer sa nouvelle stratégie consacrée au « late growth », c’est-à-dire aux sociétés technologiques les plus matures, qui complète ses fonds consacrés aux sociétés plus jeunes et sa stratégie en fonds de fonds. Le gérant poursuit sa collecte auprès de tiers avec l’objectif d’atteindre 1,5 milliard d’euros.

Le fonds investira dans des entreprises européennes et nord-américaines pour les accompagner dans leur croissance, notamment en vue de leur introduction en Bourse, mais aussi potentiellement après celle-ci. L’un des objectifs du fonds sera de fournir une alternative crédible de financement aux sociétés technologiques européennes et de les ancrer en Europe, l’inscrivant ainsi dans le cadre des initiatives Scale-up Europe et Tibi 2.

«Cet investissement démontre notre engagement à continuer à investir dans des entreprises technologiques, mais aussi notre reconnaissance envers l’excellent travail d’AVP au cours des sept dernières années, avec un processus d’investissement visant à générer une performance solide et durable», a commenté Jean-Baptiste Tricot, directeur des investissements du groupe Axa dans un communiqué. Il ajoute estimer que la récente correction des valorisations dans le secteur technologique constituera une source d’opportunités dans les années à venir, et que l’assureur peut se permettre cette vision long terme.

A lire aussi: