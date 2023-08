AviLease va acquérir l’activité de leasing aérien de Standard Chartered

L’accord est définitif. AviLease, filiale à 100% du fonds souverain d’Arabie Saoudite, a signé un accord ferme avec la banque britannique Standard Chartered pour lui reprendre sa filiale de leasing aérien pour une valorisation de 3,6 milliards de dollars (3,3 milliards d’euros). L’opération annoncée par communiqué permettra à l’acquéreur de récupérer un portefeuille de 100 appareils à fuselage étroit et la gestion de 22 autres avions. AviLease a sécurisé un financement relais de 2,1 milliards de dollars auprès de quatre banques : BNP Paribas, Citibank N.A., HSBC Bank Middle East et MUFG Bank.

AviLease a été lancé en juin 2022 par le Public Investment Fund (PIF) et affiche l’ambition de rapidement entrer dans la liste des 10 premiers loueurs d’avions au monde. A l’issue de la transaction avec Standard Chartered, l’entreprise saoudienne disposera d’une flotte de 167 avions récents. Elle consistera en 145 appareils détenus en propre, valorisés autour de 6 milliards de dollars et de 22 autres en gestion, valorisés autour de 800 millions de dollars et loués à 46 compagnies aériennes.

