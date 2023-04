Aucun institutionnel français n’est prêt à investir dans l’immobilier dans les prochains mois

L’immobilier et les actions sont délaissés par les investisseurs institutionnels français, relève le dernier baromètre trimestriel de l’Af2i. Le panel d’investisseurs, composé principalement d’assureurs, de mutuelles et de caisses de retraite, détenait 569 milliards d’euros d’actifs.

Depuis fin 2021, l’immobilier et les actions représentent des classes d’actifs jugées de moins en moins intéressantes pour les investisseurs. Aujourd’hui, 21,7% des investisseurs voient des opportunités d’investissements sur les actions, et ce, malgré la forte reprise observée sur les marchés actions depuis le troisième trimestre 2022. Ils ne sont que 13% à croire dans l’immobilier.

De fait, dans les intentions d’achat, l’immobilier est totalement écarté pour les trois mois à venir. Plus aucun investisseur ne déclare avoir l’intention d’investir dans le secteur. La remontée des taux pèse sur les perspectives. Pour l’ensemble des actifs illiquides, 57% des investisseurs estiment que la hausse des taux affecte négativement les investissements. Les intentions d’investissement dans les actions remontent légèrement pour les prochains mois, à 14% pour la zone euro et 7% pour l’OCDE et les émergents. Les infrastructures, le capital-investissement le crédit restent globalement stables, autour de 20% d’intentions d’achat.

À trois mois, sur quelle classe d’actifs allez-vous investir ? (Pourcentage de répondants citant la classe d’actifs)

« Cette frilosité à l’égard du risque action bénéficie, au moins en partie, aux marchés obligataires qui, depuis juin 2022, semblent présenter des opportunités de marchés pour la grande majorité des investisseurs institutionnels », note l’Af2i. Plus de 66% des répondants croient dans les obligations et ils sont près de 90% (24 points de pourcentage de plus que le trimestre précédent) à être prêts à passer à l’achat dans les trois mois sur les obligations d’Etat et assimilés. 71% des répondants déclarent vouloir investir dans les corporates.

Les institutionnels présentent des anticipations plus optimistes qu’auparavant sur l’inflation. Au cours des deux derniers trimestres, environ 80 à 87% des investisseurs se raccrochent aux prévisions 2023 de la BCE, soit une inflation de 6% alors qu’ils étaient 95 à 100% à anticiper une inflation à plus de 6% au deuxième et troisième trimestre 2022. Au cours de cette même période, les investisseurs s’attendaient à une OAT 10 ans à plus de 6%. Depuis début 2023, ils croient davantage (61%) à une OAT proche de 3%. Ceux qui anticipent un taux compris entre 3 % et 6 % représentent 39% du panel.