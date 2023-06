Au Bourget, le secteur de la défense réclame l’étiquette ESG

À quelques pas du Rafale de Dassault Aviation et de l‘A400M d’Airbus, stars du tarmac du salon du Bourget, et au milieu des sifflements stridents des turbines d’un F35 de Lockheed Martin, le groupe français de défense, sécurité, et d’aérospatial, Thales veut convaincre. Ce lundi 19 juin, il expliquait pourquoi il doit figurer dans la liste des activités durables de la Commission européenne.

L’industrie de la défense multiplie les messages inquiets, craignant d’être écartée de la vague ESG. Le message semble être bien passé. «Nous sommes positifs, nous avons reçu un message fort de soutien de la Commission», glisse Bertrand Delcaire, à la tête de la direction des relations avec les investisseurs de Thales. La Commission doit aussi se prononcer sur l’intégration ou non de l’aviation civile dans la taxonomie, un sujet qui divise les investisseurs.

Les risques de l’exclusion

Thales dit subir le départ de nombreux investisseurs. «En dehors de l’Etat, l’actionnariat flottant du groupe était composé à 50% d’investisseurs français et européens en 2015-2016, les Américains pesaient 25% du flottant. En 2022, le rapport s’est inversé. Les Américains constituent 45% de l’actionnariat flottant contre 30% pour les Français et Européens», présente Bertrand Delcaire.

Les fonds Article 9 au sens SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ou ceux qui pourraient répondre au projet d’écolabel européen mettent de côté le secteur de la défense. Le projet d’écolabelenvisage d’exiger un alignement a minima à 50% des portefeuilles des fonds sur la taxonomie et d’exclure les entreprises dont plus de 5% du chiffre d’affaires découle d’activités néfastes pour l’environnement et des équipements militaires. «Le secteur de la défense subit une attaque majeure à travers ce principe d’exclusion, toutes les entreprises du secteur sont concernées. Les gérants considèrent qu’il est plus prudent d’exclure d’emblée la défense des fonds durables », constate Jan Pie, secrétaire général d’Aerospace Security & Defense Industries Association of Europe. «Le durcissement de la réglementation risque de poser un problème d’actionnariat, de souveraineté, et de dévaloriser en Bourse les entreprises européennes de la défense face aux groupes américains. Les entreprises européennes deviennent d’autant plus des cibles pour les groupes étrangers », ajoute-t-il.

Thales est également préoccupé par la part de ses activités civiles qui participent à l’atténuation du réchauffement climatique, comme ses satellites de surveillance du climat et des émissions carbone, qui pourraient être éligibles à la taxonomie. Le groupe se dit ouvert au dialogue avec les investisseurs. «Nous commençons à recevoir des questions d’actionnaires sur nos technologies, nos pratiques dans la biométrie, notre cadre anti-corruption, nos relations ou non avec des pays non démocratiques, les règles d’exportations de matériel militaire… Ce sont des bonnes questions et une application plus intelligente de l’ESG que l’application d’exclusions. En outre, nous sommes un des secteurs le plus contrôlés par les autorités», commente Bertrand Delcaire.



Changement de paradigme

Surtout, le secteur de la défense fait valoir les bouleversements géopolitiques opérés ces dernières années, à savoir la guerre en Ukraine, les tensions entre la Chine et les Etats-Unis, ou les risques croissants de conflits autour des matières premières ou des technologies. «La préservation de la liberté et de la paix fait partie intégrante de l’ESG et du développement durable», estiment les industriels.

Pour Thales, il apparaît contradictoire de bannir la défense de la taxonomie alors que l’Europe cherche à renforcer ses capacités militaires. Le secteur est porteur. «On assiste à un changement de direction sur les budgets militaires en Europe et dans l’Otan. Les pays peinaient à atteindre les 2% de budget consacré à la défense. Les dépenses sont relancées en France, Finlande, en Suède, Lituanie… On devrait atteindre les 500 milliards de dépenses militaires en Europe en 2030 contre 360 milliards aujourd’hui. L’industrie va s’adapter en capacités pour répondre à cette montée en puissance », affirme Damien Mariette, responsable du fonds CPR Invest European Strategic Autonomy.

Créé en mars 2023, le fonds classé article 8, vise à renforcer l’autonomie stratégique européenne «dans les quatre domaines dans lesquels l’Europe doit retrouver sa souveraineté : l’industrie, l’alimentation, la santé et la défense». La défense représente 6% du fonds qui pèse 56 millions d’euros. «En appliquant les principaux généraux de la politique ESG commune à Amundi et s’appuyant sur les PRI, le secteur de la défense est jugé investissable. Nous avons identifié dix valeurs européennes pouvant appartenir à l’univers thématique et seulement six d’entre elles après application de nos filtres ESG sont éligibles à l’investissement», rapporte Damien Mariette. Thales figure dans le fonds European Strategic Autonomy.

