Ares et Mubadala s’associent pour investir sur le marché secondaire du crédit

Ayant tiré parti du rebond des voyages et des dépenses de restauration, American Express a publié vendredi des revenus en progression de 17% à 14,2 milliards de dollars (13,1 milliards d’euros) au quatrième trimestre 2022 mais son bénéfice net a reculé de 9% à 1,57 milliard de dollars en raison d’une provision de 1,03 milliard liée à une augmentation des risques de créances douteuses. Grâce au nombre record de nouveaux titulaires de cartes gagnés en 2022, le groupe américain prévoit un chiffre d’affaires en hausse de 15% à 17% pour l’année en cours et un bénéfice ajusté par action compris entre 11 et 11,40 dollars, soit plus que les 10,55 dollars prévus par les analystes. «Il s’agit d’une clientèle haut de gamme et cette dernière, bien qu’elle ne soit pas à l’abri des ralentissements économiques, continue de dépenser à l’heure actuelle», a expliqué aux analystes le directeur général, Stephen Squeri. American Express va en conséquence augmenter son dividende trimestriel de 15% à 60 cents par action et le titre a terminé la séance sur un gain de 10,5% à 172,31 dollars.