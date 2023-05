AP7 réalise un premier investissement immobilier de 655 millions d’euros

Le fonds de pension public suédois AP7 (80 milliards d’euros d’actifs sous gestion) forme une co-entreprise avec le fonds de pension AMF, proposant des plans de retraite d’entreprise (63 milliards d’euros), pour acquérir l’îlot urbain « Urban Escape » à Stockholm. L’actif de 135.000 m² intègre le centre commercial « Gallerian ». AP7 doit détenir un tiers de la nouvelle entreprise (655 millions d’euros) représentant au total près de 2 milliards d’euros. Le fonds de pension AMF reste le propriétaire majoritaire et AMF Fastigheter, le responsable de la gestion et du développement de l’ensemble immobilier.



Une cible de 20% d’actifs illiquides

« Après ce premier investissement à Stockholm comme point de départ, nous allons progressivement faire croître notre patrimoine dans les années à venir, en valeur et dans de nombreux pays. AMF est un partenaire idéal pour cette aventure », déclare Richard Gröttheim, le directeur d’AP7.

Il s’agit du premier investissement immobilier d’AP7. Depuis le début de l’année, le gouvernement suédois autorise le fonds de pension à se tourner vers les actifs illiquides (immobilier, private equity, infrastructures) qui pourront représenter jusqu’à 20% de son portefeuille. « Avec notre perspective de long terme en tant que fonds de pension, les investissements illiquides nous conviennent bien et nous permettent de mieux répartir les risques. Cela exige de trouver des partenaires disposant des mêmes valeurs et de la même approche de long terme que nous, comme AMF », déclare Per Olofsson, responsable de la gestion d’actifs d’AP7.