Alecta rectifie son organisation après la débâcle financière liée aux banques américaines

Le ménage commence après la tempête. Le fonds de pension suédois Alecta annonce une série de mesures internes après avoir perdu 19,6 milliards de couronnes suédoises (1,74 milliard d’euros) dans la débâcle des banques américaines SVB, Signature Bank et First Republic, dont il était un des plus importants actionnaires.

«Les pertes enregistrées avec les trois banques américaines ont sérieusement endommagé la confiance des clients en Alecta et dans sa gestion actions», a déclaré le directeur général du fonds de pension Magnus Billing dans un communiqué.

Pour regagner cette confiance, le dirigeant annonce que la direction des investissements en actions est confiée à Ann Grevelius, qui était jusqu’alors simple membre du conseil d’administration du fonds. Elle a donc démissionné de ce rôle d’administratrice. Elle a notamment dirigé la gestion d’actifs de la banque suédoise Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Ann Grevelius remplace Liselott Ledin, la responsable des actions qui avait mené les investissements dans les banques américaines. Cette dernière est mise en congé, selon un porte-parole du fonds cité par l’agence Bloomberg.

Magnus Billing révèle également que le directeur des investissements Henrik Gade Jepsen, arrivé fin 2022, est en congé maladie pour des séquelles importantes liées au Covid et ne devrait reprendre son poste qu’après l’été 2023. Pendant sa convalescence, son rôle est assuré par Kerim Kaskal, qui a notamment été directeur des investissements du fonds de pension suédois AP3.

Abaisser le niveau de risque

Le directeur général a aussi annoncé un tour de vis sur la gestion du portefeuille. Avec l’accord du conseil d’administration, une revue des participations significatives au capital d’entreprises situées dans des marchés lointains -en particulier aux Etats-Unis- va être menée pour diminuer leur poids. «La gestion actions a besoin d’un nouveau départ», résume Magnus Billing.

