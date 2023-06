Alecta espère changer d’image avec son nouveau directeur général

Adrien Paredes-Vanheule

Le gestionnaire d’actifs américain JP Morgan Asset Management a annoncé des changements dans les équipes de gestion de ses fonds US Aggregate Bond (4,6 milliards de dollars d’encours à fin mai) et US Bond (145 millions de dollars d’encours à fin mai). Andy Melchiorre et Ed Fitzpatrick ont été ajoutés à l'équipe de gestion du premier fonds et Kay Herr à celle du deuxième.